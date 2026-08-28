US Open 2026, Sabalenka: “Momento no? Il bello del tennis, tiratemi addosso di tutto e ne uscirò più forte”

“Non vinco da Miami? È il bello del tennis, gettatemi addosso sfide sempre più grandi e ne uscirò sempre più forte“. Durante il media day dello US Open 2026 Aryna Sabalenka ha commentato così, con il suo solito stile tagliente e privo di filtri, il momento di forma complicato che sta vivendo. La numero 1 del mondo, infatti dopo il WTA 1000 di Miami del marzo scorso non è più arrivata in fondo ad alcun torneo e il suo trono in cima al ranking è insidiato da Elena Rybakina, Jessica Pegula e Coco Gauff. Tuttavia, Sabalenka non ha alcun dubbio: “Tonerò, è solo una questione di tempo“.

Pur avendo detto di non voler parlare troppo del suo momento di forma, la bielorussa ha lanciato anche una delle sue consuete provocazioni. Seppur con chiaro intento ironico, quando le è stato domandato se c’è qualcosa che non va nel suo gioco ha risposto: “Forse c’è qualcosa che non va con le persone“.

Advisory Council e avvicinamento all’ultimo Slam

Nel corso del media day, Sabalenka ha parlato anche del Grand Slam Player Advisory Council, un vero e proprio canale di comunicazione e raccordo tra l’insieme dei giocatori e la direzione dei 4 Major, annunciato alla vigilia del torneo. La due volte campionessa di Flushing Meadows, infatti, era stata tra le più strenue sostenitrici della necessità di introdurre alcuni cambiamenti e sembra aver accolto positivamente questa prima misura: “Siamo molto contenti, è proprio quello che chiedevamo fin dall’inizio. Speriamo di non dover più boicottare i media o i tornei in futuro”.

In seguito, la tennista classe ’98 ha descritto il contorno molto particolare che precede l’inizio dello Slam newyorkese: “Lo US Open è il torneo più intenso per quanto riguarda la settimana precedente, ma ho gestito bene tutti gli impegni trovando tempo per allenarmi e per riposarmi. Semplicemente al posto che andare a cena con il mio team, ci andavo con i miei sponsor o partner“. Infine, Sabalenka ha glissato su un possibile appuntamento con la storia: “Terzo US Open di fila come Serena Williams e Christ Evert? Erano i miei idoli, io mi concentro su me stessa, faccio del mio meglio e vedo cosa succede“.