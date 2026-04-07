Masters 1000 Monte-Carlo 2026: ritiro per Bautista contro Berrettini, il motivo e cosa succede con le scommesse

Ritiro per Roberto Bautista Agut nel corso del primo set della sfida con Matteo Berrettini valida per il primo turno del Masters 1000 di Monte-Carlo 2026. Lo spagnolo, sotto di due break sul 4-0, ha deciso di fermarsi – dopo aver chiesto un medical timeout per un presunto problema al collo, durante il quinto gioco. Avanza al secondo turno Berrettini, che avrà Daniil Medvedev, numero 7 del tabellone.

RITIRO BAUTISTA, COSA SUCCEDE CON LE SCOMMESSE

La sfida è regolarmente cominciata, quindi parte dei siti scommesse rimborsa gli esiti (Bautista perdente, Berrettini vincente). Il consiglio, però, è di controllare il regolamento del sito di betting sul quale avete piazzato la giocata. Verranno pagate regolarmente le quote relative al primo parziale, che si è concluso. Le quote che invece saranno rimborsate interessano il set betting. Infine, quelle sugli under e over games verranno pagate solo ed esclusivamente se l’esito risulta già certificabile.