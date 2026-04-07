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Masters 1000 Monte-Carlo 2026: ritiro per Bautista contro Berrettini, il motivo e cosa succede con le scommesse

Redazione
By Redazione
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Matteo Berrettini
Internazionali BNL d'Italia 2025 Roma 12/05/2025 Matteo Berrettini Foto Giampiero Sposito

Ritiro per Roberto Bautista Agut nel corso del primo set della sfida con Matteo Berrettini valida per il primo turno del Masters 1000 di Monte-Carlo 2026. Lo spagnolo, sotto di due break sul 4-0, ha deciso di fermarsi – dopo aver chiesto un medical timeout per un presunto problema al collo, durante il quinto gioco. Avanza al secondo turno Berrettini, che avrà Daniil Medvedev, numero 7 del tabellone.

RITIRO BAUTISTA, COSA SUCCEDE CON LE SCOMMESSE

La sfida è regolarmente cominciata, quindi parte dei siti scommesse rimborsa gli esiti (Bautista perdente, Berrettini vincente). Il consiglio, però, è di controllare il regolamento del sito di betting sul quale avete piazzato la giocata. Verranno pagate regolarmente le quote relative al primo parziale, che si è concluso. Le quote che invece saranno rimborsate interessano il set betting. Infine, quelle sugli under e over games verranno pagate solo ed esclusivamente se l’esito risulta già certificabile.

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