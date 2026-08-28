Qualificazioni US Open 2026: Cinà rimonta e gioia, è in main draw anche lui

Andrea Guerrieri, Francesco Passaro e ora anche Federico Cinà, grande Italia nelle qualificazioni dello US Open 2026. Il palermitano rimonta Yunchaokete Bu 3-6 6-4 7-5 in 2 ore e 18 minuti al termine di una partita lunga, lottata e faticosa. Accede così al tabellone principale dello US Open 2026, agguantando la seconda presenza in carriera nel tabellone principale di uno Slam. Difatti, Cinà aveva superato le qualificazioni già al Roland Garros 2026. A Parigi il classe 2007 italiano vinse i tre turni del tabellone cadetto ed eliminò Reilly Opelka al primo turno, ottenendo anche il suo primo successo a livello Slam. Un 2026 di continua crescita per il giovane italiano: primo titolo Challenger al 75 di Pune, primi due Slam e ranking non lontano dalla Top 150 (174 alla vigilia di Flushing Meadows).

La partita

Il primo set scivola via rapidamente: dal 2-3 Bu infila un parziale di 16 punti, contro i due di Cinà, ottenendo due break e intascando il parziale. Il secondo set, invece, ha un andamento schizofrenico: Cinà va avanti di due break per ben due volte, ma entrambe le volte il tennista cinese si rimette in scia vincendo il game in risposta a zero. Ciononostante l’azzurro incassa il set e rimette in equilibrio la partita.

Nel terzo parziale è l’italiano ad avere più chance e ad alzare vertiginosamente il livello al servizio (solo 3 punti persi). Bu è bravo ad annullare le prime 5 palle break, ma sulla sesta incappa in un doloroso doppio fallo che manda Cinà sul 6-5 e servizio. “Palli” non trema e agguanta la qualificazione allo US Open 2026, con lui saranno 10 gli italiani al primo turno.