Wimbledon 2026, tennisti ai quarti di finale: tra conferme e prime volte

L’edizione di Wimbledon 2026 sta entrando nel vivo. Il prossimo step sono i quarti di finale, tra giocatori abituati a questo tipo di palcoscenico e chi, per sua bravura o caduta dei protagonisti annunciati nella propria parte di tabellone, è riuscito ad avanzare molto avanti nel torneo. In attesa della fine dell’ultimo ottavo di finale tra Alexander Zverev e Jiri Lehecka, interrotto per il coprifuoco sul punteggio di 2 set a zero in favore del tedesco e giunti sul 3 pari nel corso del terzo parziale, si può analizzare la frequenza dei tennisti ancora in gioco nel raggiungere traguardi di questo calibro. Da circa vent’anni l’All England Club è il suo salottino di casa: Novak Djokovic è alla sua diciassettesima apparizione nei quarti di finale di Wimbledon con un bilancio di 14 vittorie e 2 sconfitte nei precedenti, arrivate quest’ultime contro Tommy Haas nel 2009 e contro Tomas Berdych nel 2017. C’è poi Jannik Sinner al quinto appuntamento nei quarti di finale dello Slam londinese, con un bilancio di 2 vittorie, nel 2023 contro Roman Safiullin e nel 2025 contro Ben Shelton, e 2 sconfitte, contro Novak Djokovic nel 2022 e contro Daniil Medvedev nel 2024. Taylor Fritz è a quota 4, con un bilancio negativo per via di una vittoria nella scorsa annata contro Karen Khachanov e 2 sconfitte, contro Rafael Nadal nel 2022 e contro Lorenzo Musetti nel 2024. Flavio Cobolli e Felix Auger-Aliassime sono a quota 2, rispettivamente sconfitti nel loro unico precedente ai quarti da Novak Djokovic (2025) e Matteo Berrettini (2021).

Tempi di prime volte

Tra coloro che sono giunti fra i migliori otto di Wimbledon di quest’edizione, Jan-Lennard Struff, prossimo avversario di Jannik Sinner, e Arthur Fery, prossimo sfidante di Flavio Cobolli, sono alla loro prima apparizione in assoluto a questo stadio del torneo. Nell’ultimo match di ottavi di finale, sia nel caso in cui vincesse Zverev, sia nel caso in cui avesse la meglio Lehecka, si tratterebbe comunque di una prima volta ai quarti di finale del Major londinese.