BJK Cup 2026, forfait Rybakina: la numero 1 del mondo non sarà a Shenzhen

Brutta tegola per il Kazakistan a pochi giorni dall’inizio delle Finals di Billie Jean King Cup 2026. Elena Rybakina ha infatti annunciato che non prenderà parte alla fase finale della competizione in programma a Shenzhen dal 22 al 27 settembre. La nuova numero 1 del mondo ha scelto di fermarsi per recuperare pienamente dopo un ultimo mese particolarmente impegnativo dal punto di vista fisico. Una rinuncia pesante per la nazionale kazaka, che mercoledì 23 settembre affronterà la Spagna nei quarti di finale. Rybakina sarebbe stata inevitabilmente il principale punto di riferimento della squadra, soprattutto dopo il trionfo agli US Open 2026 contro Aryna Sabalenka che l’ha portata per la prima volta in carriera in vetta al ranking WTA.
Get well soon, Elena 🩵#BJKCup pic.twitter.com/zQow1Rpnzl
— Billie Jean King Cup (@BJKCup) September 18, 2026