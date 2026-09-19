BJK Cup 2026, l’Italia vola a Shenzhen: azzurre a caccia del tris (FOTO)

L’Italia è ufficialmente partita alla volta di Shenzhen per difendere il titolo di bicampionesse della Billie Jean King Cup 2026. Le azzurre hanno condiviso sui social un selfie in aereo con destinazione Cina. Jasmine Paolini, Sara Errani, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e Tyra Grant esordiranno nel torneo proprio contro le padrone di casa giovedì 24 settembre alle 11, ora italiana. In caso di passaggio del turno, la semifinale è prevista per sabato 26, con un’eventuale finale domenica 27.

Le ragazze guidate da Tathiana Garbin vanno a caccia del terzo trofeo consecutivo dopo le vittorie del 2024 e del 2025. Non sarà un percorso facile, ma questo gruppo ci ha già abituato a imprese simili.