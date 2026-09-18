Coppa Davis 2026, brutto esordio per Shelton: è ancora a secco di vittorie nella competizione

Non parte nel migliore dei modi la Coppa Davis 2026 di Ben Shelton. L’americano, al suo primo match dopo la finale persa a New York contro Alexander Zverev, si deve arrendere contro il ceco Jiri Lehecka nel secondo match di giornata del tie tra Repubblica Ceca e Stati Uniti. Doppio 6-4 in 1 ora e 34 minuti in favore del giocatore di Tomas Berdych, che riesce a pareggiare i conti dopo la sconfitta del connazionale Jakub Mensik contro uno splendido Learner Tien (6-2 6-4).
Per il nuovo numero 4 del mondo, si tratta della terza sconfitta in altrettanti incontri disputati nella competizione per nazionali più importante del mondo. Il nativo di Atlanta, prima della sfida con Lehecka, aveva perso entrambe le partite giocate nel 2024 nel tie contro l’Australia. Si arrese prima in singolo contro Thanasi Kokkinakis 16-14 al tie break del terzo set e poi nel doppio decisivo in coppia con Tommy Paul contro Ebden/Thompson per 6-4 6-4.