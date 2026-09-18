Blinkova cambia nazionalità: 17 russi o bielorussi lo hanno fatto dall’inizio della guerra

La tennista Anna Blinkova, attuale numero 94 del mondo ed ex numero 35 WTA, ha deciso di non rappresentare più la Russia e ha ufficialmente ottenuto la cittadinanza francese dopo oltre 2 anni di attesa. Quello di Blinkova, impegnata nel WTA 250 di San Paolo, è il 17esimo caso di giocatore o giocatrice russo o bielorusso a cambiare la propria nazionalità dall’inizio della guerra in Ucraina scoppiata il 24 febbraio 2022 con l’invasione di Mosca. La 28enne è nata proprio nella capitale russa, ma, come la collega Varvara Gracheva, vive da tanti anni a Cannes. Nel torneo brasiliano, Blinkova sfiderà ai quarti di finale un’altra tennista ex russa come l’armena Alina Charaeva.

Chi sono gli altri 16 ad averlo fatto?

ARMENIA: Avanesyan, Charaeva, Sarkisan

AUSTRALIA: Kasatkina

AUSTRIA: Perelygina, Potapova

BELGIO: Bakhmutkina

REPUBBLICA CECA: Oktiabreva

FRANCIA: Gracheva, Efremova

GEORGIA: Dzalamidze

KAZAKISTAN: Shevchenko (unico uomo della lista)

SPAGNA: Selekhmeteva

UZBEKISTAN: Kudermetova P, Rakhimova, Timofeeva