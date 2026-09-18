Tre giorni di esibizione a Seoul: a dicembre in campo le stelle del tennis femminile

Il grande tennis femminile si prepara a fare tappa a Seoul. Hyundai Card e NAVER hanno svelato sui propri canali social la locandina di “THE SIX”, evento di esibizione che si svolgerà nella capitale sudcoreana per tre giornate nel mese di dicembre.
Le protagoniste saranno Aryna Sabalenka, Elena Rybakina, Iga Swiatek, Mirra Andreeva, Naomi Osaka e Jasmine Paolini, sei delle principali stelle del circuito WTA.
La manifestazione, organizzata da NAVER e Hyundai Card, porterà in Corea del Sud un appuntamento di tre giorni dedicato al tennis femminile internazionale, con le sei giocatrici attese in campo prima dell’inizio della nuova stagione.
Restano da definire formula e programma degli incontri, mentre ulteriori dettagli sull’evento sono attesi nelle prossime settimane.