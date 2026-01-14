WTA 250 Hobart 2026: Cocciaretto vince in rimonta, Li ko in tre set

Continua l’avventura di Elisabetta Cocciaretto al WTA 250 di Hobart. L’azzurra firma una super rimonta e sconfigge la numero 38 del mondo Ann Li, quarta testa di serie del torneo, con il punteggio di 1-6 7-5 7-5 in due ore e undici minuti di gioco.

Una vittoria di carattere e sofferenza per la marchigiana, che dopo aver superato le qualificazioni e il primo turno contro Shimizu, si prende anche uno scalpo pesantissimo e vola ai quarti di finale, dove attende la vincente della sfida tra Maria e Bondar.

LA PARTITA

L’inizio è tutto in salita per Cocciaretto. Li parte fortissimo, strappa subito il servizio e in pochi minuti vola sul 4-1. L’americana gestisce il vantaggio e chiude il primo set per 6-1 in appena 24 minuti.

Nel secondo parziale la trama sembra non cambiare. Li strappa il servizio il nel terzo game, ma Elisabetta reagisce subito con il controbreak. La pressione in risposta della statunitense resta però altissima e nel quinto gioco arriva un nuovo break che la porta fino a servire per il match sul 5-4. Proprio lì Cocciaretto cambia marcia: resta aggrappata al match, ruba il servizio alla rivale e, sfruttando l’inerzia, allunga la partita vincendo il set per 7-5.

Nel terzo set Li non si disunisce e trova subito il break in apertura, portandosi avanti 3-1. Il match entra però in una fase di grande battaglia: le due si scambiano il servizio per tre game consecutivi e si torna on serve sul 4-4. Sul 6-5 in suo favore, Cocciaretto gioca con più coraggio e determinazione, approfitta anche di un doppio fallo di Lee nel primo punto del game decisivo e chiude il match per 7-5, completando una rimonta straordinaria.