Coppa Davis 2026: cosa aspettarsi da Germania-Croazia

Al via il secondo round delle qualificazioni della Coppa Davis 2026. 14 nazioni, 7 tie con in palio un posto per partecipare alle Final 8 di Bologna, in programma dal 24 al 29 novembre. Alla Heristo Arena di Halle, la Germania, guidata dal neocampione dello US Open 2026 Alexander Zverev e capitanata da Michael Kohlmann, sfida la Croazia di Ivan Dodig, rimasta orfana della propria leggenda Marin Cilic. I tedeschi vanno a caccia del quarto titolo della loro storia in questa competizione, un successo che manca dal lontano 1993. 2 trionfi, invece, per i croati (post dissoluzione della Jugoslavia) che non raggiungono le Finals dal 2023. I precedenti tra queste due nazionali sono 4: 3 vittorie per la Germania e una per la Croazia.

Zverev e la migliore annata della carriera

Il numero 2 del mondo Alexander Zverev non poteva arrivare meglio di così mentalmente a questo Qualifier. Il nativo di Amburgo sta disputando la miglior stagione della carriera, impreziosita dai trionfi al Roland Garros e Flushing Meadows. Etichettato per anni come l’eterno incompiuto – nonostante la vittoria dell’oro olimpico a Tokyo 2020 –, il tedesco è riuscito finalmente a vincere il suo primo titolo Slam a Parigi e a fare il bis a New York; nel mezzo la finale persa a Wimbledon contro Jannik Sinner. La Germania punta tutto sulla sua stella, ma occhio alla condizione fisica di Zverev che potrebbe accusare le fatiche di una stagione da 66 partite totali (53 vittorie e 13 sconfitte).

L’altro singolarista sarà Yannick Hanfmann, numero 54 del mondo, che in Davis vanta una striscia aperta di 6 vittorie consecutive. Nel doppio spazio agli specialisti Kevin Krawietz e Tim Puetz, rispettivamente numero 7 e 10 ATP in questa specialità. Nel 2024, i due sono diventati la prima coppia tedesca di sempre a vincere le ATP Finals.

Prizmic e ancora Mektic/Pavic

La Croazia si affiderà al classe 2005 Dino Prizmic come primo violino, dopo un 2026 in cui ha conquistato gli ottavi agli Internazionali d’Italia e centrato il proprio best ranking alla posizione numero 70. Il campione dello US Open 2014 e protagonista del trionfo croato nel 2018 Marin Cilic verrà sostituito da Matej Dodig (n.171 ATP) e Mili Poljicak (n.290 ATP).

In questo tie, il vero spettacolo lo regalerà il match di doppio tra Krawietz/Puetz e una delle coppie più forti di sempre, ovvero quella formata da Nikola Mektic e Mate Pavic, entrambi ex numeri 1 del mondo in doppio e leggende di questa specialità. I due si trovano terzi a pari merito per numero di partite vinte nel doppio in Coppa Davis (12) con la nazionale croata, dietro solo a Ivan Ljubicic (13-5) e Goran Ivanisevic (13-6).

IL REGOLAMENTO

Come già accaduto nel round d’apertura disputato a fine gennaio, ci saranno ancora sfide a eliminazione diretta con fattore campo. Format vecchio stile per la due-giorni di partite: cinque incontri da disputare, 4 singolari e 1 doppio, tutti al meglio dei tre set. Le 7 Nazionali che usciranno vincitrici da questo fine settimane raggiungeranno l’Italia in finale, unica squadra ad essere già qualificata per le Final 8 di Bologna in quanto paese ospitante.

DOVE VEDERE LA COPPA DAVIS

I diritti della competizione anche quest’anno appartengono a SuperTennis, che trasmetterà una selezioni di incontri sul proprio canale (64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Tutte le partite integrali saranno invece disponibili sulla piattaforma SuperTennis+ (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT).