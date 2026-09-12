Programma secondo turno Coppa Davis 2026: partite, convocati, regolamento e dove vederla in tv

Le sfide, le date, i convocati, il regolamento e la diretta tv e streaming del secondo turno della Coppa Davis 2026. Ci si avvicina anche quest’anno verso le Finals di Bologna e come già accaduto dodici mesi fa, non ci sono più i gironi per decretarechi raggiungerà l’Italia in Emilia-Romagna. Un secondo round di qualificazione con sfide in cui il fattore campo potrebbe risultare decisivo. Non mancheranno i top player, anche se è preventivabile possa esserci qualche forfait dell’ultimo minuto. Tra i convocati, infatti, sono presenti i due finalisti degli Us Open.
COPPA DAVIS, CHI GIOCA: PROGRAMMA E CONVOCATI
CILE – SPAGNA
Sede: Santiago, Cile
Superficie: Terra Rossa
Date: 19-20 Settembre
Convocati Cile: Tabilo, Garin, Barrios Vera, Soto
Convocati Spagna: Jodar, Merida, Munar, Landaluce, Martinez
GRAN BRETAGNA – ECUADOR
Sede: Londra, Regno Unito
Superficie: Hard Indoor
Date: 19-20 Settembre
Convocati Gran Bretagna: Norrie, Fery, Samuel, Patten, Glasspool
Convocati Ecuador: Andrade, Guillen Meza, Velic, Escobar, Hidalgo
COREA DEL SUD – INDIA
Sede: Seoul, Corea del Sud
Superficie: Hard
Date: 18-19 Settembre
Convocati: Corea del Sud: Kwon, Chung, Park, Nam, Hong
Convocati India: Nagal, Dhamne, Suresh, Bhambri, Balaji
CANADA – FRANCIA
Sede: Quebec City, Canada
Superficie: Hard Indoor
Date: 19-20 Settembre
Convocati Canada: Auger-Aliassime, Diallo, Draxl, Chan
Convocati Francia: Fils, Rinderknech, Halys, Herbert
GERMANIA – CROAZIA
Sede: Halle, Germania
Superficie: Hard Indoor
Date: 18-19 Settembre
Convocati Germania: Zverev, Hanfmann, Puetz, Krawietz
Convocati Croazia: Cilic, Prizmic, Pavic, Mektic
AUSTRIA – BELGIO
Sede: VIenna, Austria
Superficie: Terra Rossa
Date: 18-19 Settembre
Convocati Austria: Rodionov, Schwaerzler, Neumayer, Miedler
Convocati Belgio: Blockx, Bergs, Collignon, Gille, Vliegen
REPUBBLICA CECA – STATI UNITI
Sede: Praga, Repubblica Ceca
Superficie: Hard Indoor
Date: 18-19 Settembre
Convocati Repubblica Ceca: Lehecka, Mensik, Machac, Kopriva
Convocati Stati Uniti: Shelton, Fritz, Paul, Harrison
REGOLAMENTO COPPA DAVIS
Come già accaduto nel round d’apertura disputato a fine gennaio, ci saranno ancora sfide a eliminazione diretta con fattore campo. Format vecchio stile per la due-giorni di partite: cinque incontri da disputare, 4 singolari e 1 doppio, tutti al meglio dei tre set. Le 7 Nazionali che usciranno vincitrici da questo fine settimane raggiungeranno l’Italia in finale.
DOVE VEDERE LA COPPA DAVIS
I diritti della competizione anche quest’anno appartengono di SuperTennis, che trasmetterà una selezioni di incontri sul proprio canale (64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Tutte le sfide in maniera integrale saranno invece disponibili sulla piattaforma SuperTennis+ (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT).