Programma secondo turno Coppa Davis 2026: partite, convocati, regolamento e dove vederla in tv

Le sfide, le date, i convocati, il regolamento e la diretta tv e streaming del secondo turno della Coppa Davis 2026. Ci si avvicina anche quest’anno verso le Finals di Bologna e come già accaduto dodici mesi fa, non ci sono più i gironi per decretarechi raggiungerà l’Italia in Emilia-Romagna. Un secondo round di qualificazione con sfide in cui il fattore campo potrebbe risultare decisivo. Non mancheranno i top player, anche se è preventivabile possa esserci qualche forfait dell’ultimo minuto. Tra i convocati, infatti, sono presenti i due finalisti degli Us Open.

COPPA DAVIS, CHI GIOCA: PROGRAMMA E CONVOCATI

CILE – SPAGNA

Sede: Santiago, Cile

Superficie: Terra Rossa

Date: 19-20 Settembre

Convocati Cile: Tabilo, Garin, Barrios Vera, Soto

Convocati Spagna: Jodar, Merida, Munar, Landaluce, Martinez

GRAN BRETAGNA – ECUADOR

Sede: Londra, Regno Unito

Superficie: Hard Indoor

Date: 19-20 Settembre

Convocati Gran Bretagna: Norrie, Fery, Samuel, Patten, Glasspool

Convocati Ecuador: Andrade, Guillen Meza, Velic, Escobar, Hidalgo

COREA DEL SUD – INDIA

Sede: Seoul, Corea del Sud

Superficie: Hard

Date: 18-19 Settembre

Convocati: Corea del Sud: Kwon, Chung, Park, Nam, Hong

Convocati India: Nagal, Dhamne, Suresh, Bhambri, Balaji

CANADA – FRANCIA

Sede: Quebec City, Canada

Superficie: Hard Indoor

Date: 19-20 Settembre

Convocati Canada: Auger-Aliassime, Diallo, Draxl, Chan

Convocati Francia: Fils, Rinderknech, Halys, Herbert

GERMANIA – CROAZIA

Sede: Halle, Germania

Superficie: Hard Indoor

Date: 18-19 Settembre

Convocati Germania: Zverev, Hanfmann, Puetz, Krawietz

Convocati Croazia: Cilic, Prizmic, Pavic, Mektic

AUSTRIA – BELGIO

Sede: VIenna, Austria

Superficie: Terra Rossa

Date: 18-19 Settembre

Convocati Austria: Rodionov, Schwaerzler, Neumayer, Miedler

Convocati Belgio: Blockx, Bergs, Collignon, Gille, Vliegen

REPUBBLICA CECA – STATI UNITI

Sede: Praga, Repubblica Ceca

Superficie: Hard Indoor

Date: 18-19 Settembre

Convocati Repubblica Ceca: Lehecka, Mensik, Machac, Kopriva

Convocati Stati Uniti: Shelton, Fritz, Paul, Harrison

REGOLAMENTO COPPA DAVIS

Come già accaduto nel round d’apertura disputato a fine gennaio, ci saranno ancora sfide a eliminazione diretta con fattore campo. Format vecchio stile per la due-giorni di partite: cinque incontri da disputare, 4 singolari e 1 doppio, tutti al meglio dei tre set. Le 7 Nazionali che usciranno vincitrici da questo fine settimane raggiungeranno l’Italia in finale.

DOVE VEDERE LA COPPA DAVIS

I diritti della competizione anche quest’anno appartengono di SuperTennis, che trasmetterà una selezioni di incontri sul proprio canale (64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Tutte le sfide in maniera integrale saranno invece disponibili sulla piattaforma SuperTennis+ (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT).