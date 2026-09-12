Montepremi Wta Guadalajara, San Paolo 2026: soldi, punti, prize money

I montepremi e i prize money, con i punti per il ranking, del WTA 500 di Guadalajara 2026 e del WTA 250 di San Paolo 2026. Settimana senz’altro interlocutoria per il circuito femminile tra gli Us Open e l’inizio della trasferta asiatica con tanto di Billie Jean King Cup. Si resta dall’altro lato dell’Atlantico per un paio di eventi sul veloce all’aperto, in Messico e in Brasile. Il prize money complessivo del WTA 500 di Guadalajara corrisponde a $1,206,446; al WTA di San Paolo cifre più basse, con un prize money totale di $283,347.

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MONTEPREMI E PUNTI WTA 500 GUADALAJARA 2026

PRIMO TURNO – $ 13.005 (1 punto)

SECONDO TURNO – $ 18.045 (60 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 35.000 (108 punti)

SEMIFINALE – $ 66.003 (195 punti)

FINALISTA – $ 114.500 (325 punti)

VINCITRICE – $ 185.500 (500 punti)

MONTEPREMI E PUNTI WTA 250 SAN PAOLO 2026

PRIMO TURNO – $3,065 (1 punto)

OTTAVI DI FINALE – $4,285 (30 punti)

QUARTI DI FINALE – $7,025 (54 punti)

SEMIFINALE – $12,331 (98 punti)

FINALE – $22,125 (163 punti)

VINCITRICE – $37,390 (250 punti)