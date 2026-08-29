Montepremi Us Open singolare 2026: soldi, prize money, punti classifica ATP e WTA

Il montepremi e il prize money turno per turno, con i punti per il ranking, sia a livello maschile che femminile dello US Open 2026. Prize money sempre più alto in quel di New York, dove anche quest’anno gli atleti e le atlete avranno modo di giocarsi assegni di una certa rilevanza. In quest’edizione anche perdendo all’esordio ci si porta a casa un assegno da 140 mila dollari. Per il vincitore e la vincitrice del major a stelle e strisce, invece, ben 5 milioni e mezzo di dollari. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro, pari sia a livello ATP che WTA.

TUTTE LE ENTRY LIST DEL 2026

QUI IL CALENDARIO ATP

QUI IL CALENDARIO WTA

MONTEPREMI US OPEN SINGOLARE 2026

PRIMO TURNO – $140,000

SECONDO TURNO – $190,000

TERZO TURNO – $290,000

OTTAVI DI FINALE – $480,000

QUARTI DI FINALE – $780,000

SEMIFINALE – $1,450,000

FINALE – $2,800,000

VITTORIA – $5,500,000

PUNTI RANKING ATP US OPEN 2026

PRIMO TURNO – 10 punti ATP

SECONDO TURNO – 50 punti ATP

TERZO TURNO – 100 punti ATP

OTTAVI DI FINALE – 200 punti ATP

QUARTI DI FINALE – 400 punti ATP

SEMIFINALE – 800 punti ATP

FINALE – 1300 punti ATP

VITTORIA – 2000 punti ATP

PUNTI RANKING WTA US OPEN 2026

PRIMO TURNO – 10 punti WTA

SECONDO TURNO – 70 punti WTA

TERZO TURNO – 130 punti WTA

OTTAVI DI FINALE – 240 punti WTA

QUARTI DI FINALE – 430 punti WTA

SEMIFINALE – 780 punti WTA

FINALE – 1300 punti WTA

VITTORIA – 2000 punti ATP