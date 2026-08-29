Montepremi Us Open singolare 2026: soldi, prize money, punti classifica ATP e WTA

Il montepremi e il prize money turno per turno, con i punti per il ranking, sia a livello maschile che femminile dello US Open 2026. Prize money sempre più alto in quel di New York, dove anche quest’anno gli atleti e le atlete avranno modo di giocarsi assegni di una certa rilevanza. In quest’edizione anche perdendo all’esordio ci si porta a casa un assegno da 140 mila dollari. Per il vincitore e la vincitrice del major a stelle e strisce, invece, ben 5 milioni e mezzo di dollari. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro, pari sia a livello ATP che WTA.
MONTEPREMI US OPEN SINGOLARE 2026
PRIMO TURNO – $140,000
SECONDO TURNO – $190,000
TERZO TURNO – $290,000
OTTAVI DI FINALE – $480,000
QUARTI DI FINALE – $780,000
SEMIFINALE – $1,450,000
FINALE – $2,800,000
VITTORIA – $5,500,000
PUNTI RANKING ATP US OPEN 2026
PRIMO TURNO – 10 punti ATP
SECONDO TURNO – 50 punti ATP
TERZO TURNO – 100 punti ATP
OTTAVI DI FINALE – 200 punti ATP
QUARTI DI FINALE – 400 punti ATP
SEMIFINALE – 800 punti ATP
FINALE – 1300 punti ATP
VITTORIA – 2000 punti ATP
PUNTI RANKING WTA US OPEN 2026
PRIMO TURNO – 10 punti WTA
SECONDO TURNO – 70 punti WTA
TERZO TURNO – 130 punti WTA
OTTAVI DI FINALE – 240 punti WTA
QUARTI DI FINALE – 430 punti WTA
SEMIFINALE – 780 punti WTA
FINALE – 1300 punti WTA
VITTORIA – 2000 punti ATP