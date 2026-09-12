Shelton sfida Zverev: un mancino torna in finale a New York

Ben Shelton è in finale allo US Open. Il successo nel derby americano contro Frances Tiafoe ha regalato allo statunitense la prima finale Slam della carriera e lo ha inserito in una particolare lista di mancini arrivati all’ultimo atto di un Major.

Prima di Rafael Nadal, l’ultimo mancino a vincere lo US Open era stato John McEnroe nel 1984. L’americano aveva battuto Ivan Lendl in finale, conquistando a New York il suo quarto titolo. Negli anni successivi altri mancini sono arrivati a giocarsi il titolo senza riuscire a conquistarlo. Marcelo Rios perse la finale dell’Australian Open 1998 contro Petr Korda, Greg Rusedski fu sconfitto da Patrick Rafter allo US Open 1997, mentre Mariano Puerta cedette a Rafael Nadal nella finale del Roland Garros 2005. L’ultimo mancino, escludendo Nadal, capace invece di vincere uno Slam è stato Goran Ivanisevic. Il croato conquistò Wimbledon nel 2001, battendo Patrick Rafter in finale.

A New York, bisogna tornare indietro fino al 1984 per trovare un mancino campione. Shelton ha ora la possibilità di scrivere un nuovo capitolo di questa storia. In finale troverà Alexander Zverev.