Domani a che ora si gioca Zverev – Shelton? Orario e diretta tv in chiaro finale US Open 2026

Saranno Alexander Zverev e Ben Shelton a contendersi il titolo maschile dello US Open 2026 domenica 13 settembre. Il tedesco è alla sua sesta finale Slam e va a caccia del secondo Major stagionale, mentre lo statunitense cercherà di riportare il titolo in casa per la prima volta dal 2003. Per Shelton sarà la prima finale Slam della carriera. I precedenti tra i due sono tutti a favore di Zverev: un netto 5-0 che ha visto il mancino classe 2002 vincere un solo set.

A che ora Zverev-Shelton e dove vederla in tv?

La finale dello US Open 2026 Zverev – Shelton andrà in scena domenica 13 seettembre sull’Arthur Ashe Stadium alle ore 20:00 italiane (14:00 ora locale). La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) saranno i canali di riferimento, mentre Sky Go e NOW offriranno la possibilità di seguirla in streaming. Il match sarà trasmesso anche in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre) e in streaming su SuperTennis+ e supertennis.tv.