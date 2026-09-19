Montepremi Wta Singapore, Seul 2026: soldi, punti, prize money

I montepremi e i prize money, con i punti per il ranking, del WTA 500 di Singapore 2026 e del WTA 250 di Seul 2026. Inizia la trasferta asiatica con i primi due tornei che si disputano in concomitanza con le Finals di Billie Jean King Cup. Motivo per cui non vedremo tenniste azzurre impegnate. A Singapore prima testa di serie è Mirra Andreeva, seguita da Anisimova ed Eala. In Corea del Sud invece wild card per Ostapenko, che sarà la prima favorita del seeding. Il prize money complessivo del WTA 500 di Singapore corrisponde a $1,206,446; al WTA di Seul cifre più basse, con un prize money totale di $283,347.

TUTTE LE ENTRY LIST

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MONTEPREMI E PUNTI WTA 500 SINGAPORE 2026

PRIMO TURNO – $ 13.005 (1 punto)

SECONDO TURNO – $ 18.045 (60 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 35.000 (108 punti)

SEMIFINALE – $ 66.003 (195 punti)

FINALISTA – $ 114.500 (325 punti)

VINCITRICE – $ 185.500 (500 punti)

MONTEPREMI E PUNTI WTA 250 SEUL 2026

PRIMO TURNO – $3,065 (1 punto)

OTTAVI DI FINALE – $4,285 (30 punti)

QUARTI DI FINALE – $7,025 (54 punti)

SEMIFINALE – $12,331 (98 punti)

FINALE – $22,125 (163 punti)

VINCITRICE – $37,390 (250 punti)