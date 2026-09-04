US Open 2026: programma, orari e ordine di gioco sabato 5 settembre con Zverev, Cobolli e Darderi in campo

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco dei tabelloni di singolare di sabato 5 settembre allo US Open 2026. Tornano in campo Flavio Cobolli e Luciano Darderi, gli ultimi italiani rimasti in tabellone. Cobolli affronterà Alexander Blockx nel secondo match dalle 17:00 sul Louis Armstrong Stadium, mentre Darderi cercherà di vendicare la sconfitta di Lorenzo Musetti contro Dane Sweeny: i due giocheranno la terza partita dalle 17:00 sul campo 5.
Riparte anche il cammino di Alexander Zverev. La testa di serie numero uno del tabellone maschile, dopo essere sopravvissuto a due turni vinti al quinto set, sfiderà Alejandro Tabilo come secondo match della sessione serale (dall’01:00 della notte tra sabato 5 e domenica 6) dell’Arthur Ashe Stadium. In campo, tra gli altri, anche Coco Gauff, Iga Swiatek, Naomi Osaka, Elena Rybakina e Mirra Andreeva in campo femminile, Taylor Fritz, Jakub Mensik e Learner Tien in campo maschile.
Il programma completo
ARTHUR ASHE STADIUM
17.30 – (9) Fritz vs (24) Cerundolo
a seguire – Bucsa vs (4) Gauff
01.00 – (14) Jovic vs (17) Eala
a seguire – (1) Zverev vs (25) Tabilo
LOUIS ARMSTRONG STADIUM
17.00 – (24) Potapova vs Anisimova
a seguire – (28) Blockx vs (5) Cobolli
01.00 – (13) Osaka vs (23) Mertens
a seguire – (17) Mensik vs (14) Tien
GRANDSTAND
17.00 – (22) Keys vs Zheng
a seguire – (8) Swiatek vs (25) Bouzkova
a seguire – Zheng vs Gea
non prima delle 23.00 – Starodubtseva vs (2) Rybakina
STADIUM 17
17.00 – da decidere
a seguire – (5) Andreeva vs Bartunkova
a seguire – Khachanov vs Bonzi
non prima delle 23.00 – (31) Bergs vs van de Zandschulp
COURT 5
17.00 – da decidere
a seguire – da decidere
a seguire – (21) Darderi vs Sweeny