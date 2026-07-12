Wimbledon 2026, Sinner: “Zverev vicino al livello da numero 1, devo stare attento”

Subito dopo la vittoria di Wimbledon 2026, Jannik Sinner ha voluto fare i complimenti al suo avversario. L’azzurro, infatti, ha parlato così di Alexander Zverev: “Alex hai raggiunto uno dei tuoi obiettivi vincendo a Parigi ma continuando così ci riuscirai di nuovo. Sei davvero vicino ad essere numero 1 al mondo, ora devo stare attento“. Nonostante la decima vittoria consecutiva, l’azzurro ha quindi voluto riconoscere il merito e la crescita del proprio avversario che, soprattutto nei primi due set, ha giocato al suo stesso livello.

Famiglia e organizzazione

Sinner, dopo i consueti ringraziamenti al proprio team, con cui ha preparato la finale “nel migliore dei modi” ci ha tenuto a salutare sua mamma. A tal proposito, ha suscitato l’ilarità del Centrale dell’All England Club dicendo: “Mia mamma ha lasciato lo stadio un paio di volte durante la partita, non è facile per lei”.

Il numero 1 al mondo ha ringraziato anche tutta l’organizzazione del terzo Slam stagionale, rivolgendo un pensiero in particolare per i ball kids. “Grazie a tutti i ball boys per tutto quello che hanno fatto, grazie a tutta l’organizzazione che lavora dietro le quinte” ha detto Sinner. “Non c’è un posto migliore nel mondo per vincere nel tennis – ha concluso l’azzurro -. Non do mai le cose per scontate, giocare davanti a queste persone è fantastico“. Va dunque in archivio nel modo più glorioso possibile per i colori azzurri l’edizione 2026 di Wimbledon.