Jasika sul rientro di Kyrgios: “Io squalificato per due anni per cocaina, sono stato estromesso dallo sport”

“Innanzitutto, questo non è un attacco a Nick. È un mio amico e gli sono sinceramente vicino in questo momento. Sono contento che gli sia stata data la possibilità di intraprendere un programma di trattamento, prendersi cura di sé e andare avanti con la sua vita e la sua carriera. Ma leggere le notizie di oggi ha fatto riaffiorare molte cose dentro di me”.

“Nel 2018 sono stato squalificato per due anni dopo essere risultato positivo alla stessa sostanza. Mi sono assunto la responsabilità delle mie azioni e ho scontato fino all’ultimo giorno della sospensione. Poiché la pandemia di Covid è iniziata poco dopo che avrei potuto tornare a gareggiare, di fatto ho perso quasi quattro anni della mia carriera, in alcuni degli anni più importanti della mia vita. Oggi le regole sono cambiate. Un giocatore che si trova in una situazione simile può ricevere una squalifica di un mese aderendo a un programma di trattamento approvato“.

“Ho commesso un errore e meritavo delle conseguenze, ma perdere due anni della mia carriera è stato incredibilmente difficile. All’epoca non mi fu offerto alcun trattamento né un percorso chiaro per tornare. Fui semplicemente estromesso dallo sport e lasciato ad affrontare da solo tutto ciò che ne derivava. Sono contento che il sistema sia cambiato e che ora punti maggiormente ad aiutare i giocatori, ma è difficile non chiedermi quanto sarebbero potute essere diverse la mia vita e la mia carriera se avessi avuto a disposizione le stesse opportunità”.

“Non è una presa di posizione contro Nick. Mi sto chiedendo se la sanzione che mi è stata inflitta sia stata equa e se chi ha subito le conseguenze delle vecchie regole non meriti che il proprio caso venga riesaminato”.