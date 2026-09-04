Zverev soffre ancora: Halys lo trascina al quinto set, ma il tedesco avanza

Alexander Zverev supera anche Quentin Halys e accede al turno successivo dello US Open, ma ancora una volta è costretto a una lunga battaglia. Il tedesco ha avuto bisogno del quinto set per avere la meglio sul francese, protagonista di una prestazione di grande carattere sull’Arthur Ashe Stadium. Dopo il successo al primo turno contro Lorenzo Sonego, arrivato anche quello al quinto set, Zverev continua a non convincere pienamente.

Il numero 2 del mondo si è imposto con il punteggio di 6-4, 4-6, 7-6(3), 6(3)-7, 6-3, al termine di un match combattuto e ricco di colpi di scena. Halys ha giocato con grinta e personalità, riuscendo più volte a mettere in difficoltà il tedesco e a trascinarlo fino al set decisivo.

A fare la differenza sono stati anche i servizi: 29 gli ace di Zverev, 18 quelli di Halys. Il tedesco, però, ha sprecato diverse occasioni in risposta, convertendo appena 5 delle 20 palle break avute a disposizione.

Per Zverev si tratta del secondo match consecutivo chiuso al quinto set. Un dato che lo rende il primo testa di serie nella storia degli Slam a disputare due partite al quinto set nelle prime due sfide di un torneo.

Il tedesco ha già trascorso 9 ore e 25 minuti in campo nei suoi primi due incontri a New York. Al terzo turno troverà dall’altra parte della rete il mancino Alejandro Tabilo, contro il quale conduce 2-0 nei precedenti.