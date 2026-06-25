Michael Zheng imbattibile nelle qualificazioni Slam: terzo main draw Major consecutivo

Michael Zheng continua a stupire negli Slam. Il 22enne di origini cinesi – ma nato in New Jersey – batte il connazionale Colton Smith (n.188 ATP) nel derby statunitense valido per il turno decisivo delle qualificazioni a Wimbledon 2026 e centra la terza qualificazione consecutiva per il tabellone principale di un Major. Un feeling particolare con i grandi tornei per Zheng, entrato in Top 200 ATP a fine 2025, che è riuscito a superare le qualificazioni in tutti e tre gli Slam del 2026, battendo avversari di livello su tutte e tre le superfici.

Australian Open, Roland Garros e Wimbledon

Dotato di un tennis prettamente da cemento, Zheng si è difeso alla grande sia su terra che su erba. Partendo dall’ultima delle tre qualificazioni, lo statunitense a Wimbledon ha eliminato nell’ordine il tedesco Henry Squire (n.235 ATP), il veterano serbo Laslo Djere (n.213 ATP) e, infine, Colton Smith nel derby americano decisivo per l’accesso in main draw.

Ancor più sorprendente la qualificazione sulla terra del Roland Garros, storicamente torneo non amico ai tennisti a stelle e strisce. Qualificazione ottenuta con un percorso di tutto rispetto e battendo nel turno finale la testa di serie numero uno del tabellone Jesper de Jong (n.74 ATP), poi entrato da lucky loser e spintosi fino agli ottavi di finale. Su Stefano Travaglia (n.130 ATP) e Antoine Ghibaudo (n.303 ATP) gli altri due successi.

All’Australian Open Zheng ha conquistato la prima qualificazione in carriera per il main draw di uno Slam, dove poi è arrivata anche la prima vittoria in un Major con il clamoroso successo in cinque set su Sebastian Korda. Nelle qualificazioni Zheng aveva fatto fuori prima Cruz Hewitt (n.606 ATP), figlio di Lleyton, e poi Tomas Barrios Vera (n.135 ATP), prima di spuntarla 12-10 al tie-break del terzo set del turno decisivo su Lukas Klein (n.177 ATP). Vittoria che ha tenuto in piedi un incredibile striscia di 9 successi consecutivi nelle qualificazioni Slam. Attesa per lo Us Open, anche se i presupposti per ricevere una wild card nel torneo di casa ci sono tutti.