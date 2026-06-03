Cobolli entra virtualmente in Top 10, ma Mensik può ancora superarlo: ecco perché

Continua il torneo da favola di Flavio Cobolli al Roland Garros 2026. Grazie al successo ottenuto per 4-6 6-4 6-4 6-4 sulla testa di serie numero 4 del tabellone Felix Auger-Aliassime, il tennista romano ha conquistato alla seconda occasione la prima semifinale Slam della sua carriera dopo l’eliminazione rimediata lo scorso anno per mano di Novak Djokovic ai quarti di finale di Wimbledon 2025. Una vittoria di prestigio che regala al tennis azzurro la certezza di portare domenica almeno un italiano a giocarsi il titolo di Parigi (il secondo semifinalista della parte alta di tabellone uscirà dalla sfida tra Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini).
COBOLLI-MENSIK PER LA TOP 10: LE COMBINAZIONI
Grazie agli 800 punti guadagnati con la semifinale al Roland Garros, Cobolli entra virtualmente per la prima volta in Top 10 ritoccando ulteriormente il suo best ranking. Affinché l’ingresso tra i primi dieci giocatori della classifica mondiale diventi realtà, l’azzurro dovrà però seguire le sorti di Jakub Mensik, anche lui semifinalista a Parigi contro Alexander Zverev. Con il successo su Auger-Aliassime, Cobolli si è virtualmente portato a 3.040 punti nel ranking superando Alexander Bublik alla decima posizione. L’unico giocatore al momento in grado di scalzarlo è proprio Mensik, attualmente a quota 2.300 punti. Per essere certo dell’ingresso in Top 10, il romano dovrebbe staccare il pass per l’ultimo atto del torneo. In quel caso diventerebbe irraggiungibile da Mensik anche in caso trionfo in finale del ceco. In caso di sconfitta in semifinale, Flavio dovrebbe invece sperare in una non vittoria del titolo di Mensik.