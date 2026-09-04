US Open 2026, Zverev maratoneta: “Fisicamente mi sento bene, vinco giocando male”

“Fisicamente mi sento bene. Sono orgoglioso, credo, di essere piuttosto forte dal punto di vista fisico. Quindi sì, spero soltanto che a un certo punto comincerò a giocare un tennis migliore”. Così Alexander Zverev, in conferenza stampa, dopo il successo in cinque set su Quentin Halys al secondo turno dello US Open 2026. Un’altra maratona vinta dal tedesco, che tra Sonego e Halys ha trascorso già nove ore e 32 minuti in campo. La testa di serie numero uno del tabellone è in un ottimo momento dal punto di vista fisico e sta riuscendo a vincere partite pur non giocando al suo livello abituale: “In questo momento sto vincendo anche giocando male. Riuscire a vincere quando si gioca male e non si esprime un grande tennis è comunque una qualità. Credo di averla perfezionata in questo momento. Spero di cominciare a giocare un tennis migliore”.

Condizioni difficili e Tabilo al terzo turno

Temperature in aumento a New York, con il grande caldo che ha messo in ginocchio sia Felix Auger-Aliassime che Lorenzo Musetti, usciti di scena con Khachanov e Sweeny. “L’ho detto anche lo scorso anno: New York è sempre stata difficile per me. Per via delle condizioni, per me è davvero complicato giocare un buon tennis qui, ma spero di riuscire a trovare la soluzione”, spiega Zverev, che al terzo turno troverà il cileno Alejandro Tabilo: “Credo che quest’anno sia risalito molto bene in classifica. L’ho affrontato lo scorso anno al primo turno, ma penso che ora sia un giocatore molto più forte. Mi aspetto un’altra partita difficile”. Sarà il terzo confronto tra Zverev e Tabilo: lo score è di 2-0 in favore del tedesco, che ha avuto la meglio agli Internazionali d’Italia del 2024 e allo US Open 2025.