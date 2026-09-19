Coppa Davis, la Cechia rimonta gli Stati Uniti e stacca il pass per le Final Eight

La Cechia conquista la qualificazione alle Final Eight di Bologna. La squadra capitanata Tomas Berdych supera in rimonta gli Stati Uniti chiudendo 3-2 il confronto grazie alla vittoria di Jiri Lehecka, che nel singolare decisivo si è imposto su Learner Tien con lo score di 6-3 7-5. Dopo l’1-1 della prima giornata, maturato con i successi dello stesso Lehecka (6-4 6-4 a Ben Shelton) e di Tien (6-2 6-4 a Jakub Mensik), la vittoria degli statunitensi Harrison/Krajicek in doppio contro Pavlasek/Rikl per 5-7 6-3 7-6(8) aveva aperto il secondo giorno di gare. Nel terzo singolare è poi arrivata l’ennesima sconfitta in Davis del fresco finalista degli US Open Shelton, arresosi a Mensik con il punteggio di 5-7 6-4 6-3.

Le squadre qualificate per le Final Eight

Italia (qualificata in quanto campionessa in carica)

Corea del Sud (3-1 vs India)

Austria (3-1 vs Belgio)

Cechia (3-2 vs Stati Uniti)

Le sfide in corso

Canada-Francia (2-1)

Germania-Croazia (2-0)

Gran Bretagna-Ecuador (2-0)

Cile-Spagna (0-2)

Il regolamento

Come già accaduto nel round d’apertura disputato a fine gennaio, ci saranno ancora sfide a eliminazione diretta con fattore campo. Format vecchio stile per la due-giorni di partite: cinque incontri da disputare, 4 singolari e 1 doppio, tutti al meglio dei tre set. Le 7 Nazionali che usciranno vincitrici da questo fine settimane raggiungeranno l’Italia in finale, unica squadra ad essere già qualificata per le Final 8 di Bologna in quanto paese ospitante.

Dove vedere la Coppa Davis

I diritti della competizione anche quest’anno appartengono a SuperTennis, che trasmetterà una selezioni di incontri sul proprio canale (64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Tutte le partite integrali saranno invece disponibili sulla piattaforma SuperTennis+ (previo abbonamento o gratis se tesserati FITP).