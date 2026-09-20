Coppa Davis 2026: il Regno Unito vola alle Final Eight, Ecuador eliminato

Sono gli specialisti di doppio Henry Patten e Neal Skupski a segnare il punto decisivo per la qualificazione del Regno Unito alle Final Eight di Coppa Davis a Bologna. Sconfiggono Gonzalo Escobar e Diego Hidalgo 6-3 6-4 in 1 ora e 23 minuti, mandando definitivamente ko l’Ecuador con il tie sul 3-0. Contribuiscono anche Toby Samuel, che soffre ma rimonta Andres Andrade (4-6 6-4 6-1) e Arthur Fery che vince agevolmente 7-5 6-0 contro Alvaro Guillen Meza. La squadra capitanata da Leon Smith torna così alla fase decisiva della Coppa Davis per la prima volta dal 2023, quando si arrese al primo tie contro la Serbia di Novak Djokovic. L’Ecuador non impensierisce mai realmente i britannici, se non nel singolare di Samuel che vive un primo set da incubo andando sotto 0-4 e rischia di essere rimontato nel secondo.

Le squadre qualificate per le Final Eight

Italia (qualificata in quanto Paese ospitante)

Corea del Sud (3-1 vs India)

Austria (3-1 vs Belgio)

Repubblica Ceca (3-2 vs Stati Uniti)

Regno Unito (3-0 vs Ecuador)

I tie ancora in corso

Germania 2-1 Croazia

Cile 0-2 Spagna

Il regolamento

Come già accaduto nel round d’apertura disputato a fine gennaio, ci saranno ancora sfide a eliminazione diretta con fattore campo. Format vecchio stile per la due-giorni di partite: cinque incontri da disputare, 4 singolari e 1 doppio, tutti al meglio dei tre set. Le 7 Nazionali che usciranno vincitrici da questo fine settimane raggiungeranno l’Italia in finale, unica squadra ad essere già qualificata per le Final 8 di Bologna in quanto paese ospitante.

Dove vedere la Coppa Davis

I diritti della competizione anche quest’anno appartengono a SuperTennis, che trasmetterà una selezioni di incontri sul proprio canale (64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Tutte le partite integrali saranno invece disponibili sulla piattaforma SuperTennis+ (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT).