Sinner primo nella Race senza una finale Slam: non succedeva dal 2005

Prima porzione di 2026 ottima di Jannik Sinner, che guida con merito la Race verso le ATP Finals di Torino 2026. L’altoatesino si è ripreso anche la vetta della classifica ATP e a Wimbledon potrà incrementare il margine su Carlos Alcaraz, assente dal Masters 1000 di Madrid per un infortunio al polso destro.

Primo nella Race senza finali Slam

Il 24enne di Sesto è mancato solamente nelle prove Slam, dove clamorosamente non è riuscito a raggiungere neanche una finale. Eliminato all’Australian Open in semifinale da un Novak Djokovic in versione vintage e fatto fuori in modo rocambolesco – tra malori e cali di pressione, da Juan Manuel Cerundolo al Roland Garros, Sinner è ugualmente il tennista che ha raccolto più punti nei primi sei mesi del 2026. L’incredibile cavalcata nei Masters 1000 (Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid, Internazionali) ha permesso all’azzurro di totalizzare 5000 dei suoi 5950 punti totali, tenendo dietro Alexander Zverev, secondo a 5040 e Alcaraz, terzo a 3650.

Non succedeva dal 2005

Per ritrovare un giocatore in grado di essere in testa nella Race senza aver raggiunto una finale nei primi due Slam della stagione bisogna tornare indietro al 2005, quando Roger Federer si fermò in semifinale sia all’Australian Open che al Roland Garros. L’elvetico poi “rimediò” a modo suo vincendo sia Wimbledon e Us Open, chiudendo la stagione da numero uno del mondo. Successe anche ne 1996, quando Thomas Muster non andò oltre gli ottavi sia in Australia che in Francia. L’austriaco poi terminò terzo in classifica ATP a fine 1996.