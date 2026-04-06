Internazionali BNL d’Italia Roma 2026: diramata l’entry list di singolare maschile

A un mese dall’inizio degli Internazionali BNL d’Italia 2026 a Roma, è stata ufficializzata l’entry list per quanto riguarda il singolare maschile. A guidarla è il campione in carica Carlos Alcaraz, seguito da Jannik Sinner, Alexander Zverev e Novak Djokovic. Gli altri italiani presenti sono Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Lorenzo Sonego. È invece il primo degli esclusi Mattia Bellucci, che con ogni probabilità entrerà. L’ultimo tennista ammesso direttamente è Jan-Lennard Struff, mentre l’unico a usufruire del ranking protetto è Zhizhen Zhang.

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