ATP 250 Houston 2026: Paul salva tre match point e si prende il titolo, Burruchaga ko

Tommy Paul vince l’ATP 250 di Houston 2026. Lo statunitense la spunta al terzo set sulla sorpresa della settimana Roman Andres Burruchaga e conquista il quinto titolo in carriera – il primo su terra battuta – con il punteggio di 6-1 3-6 7-5 in due ore e 42 minuti di gioco. Miracolo nel finale del 28enne di Voorhees, che si era trovato sotto 5-3 nel parziale decisivo e ha dovuto salvare tre match point sul proprio servizio prima di sollevare il trofeo del River Oaks Country Club. Primo torneo vinto su terra per Paul, che è il secondo tennista a stelle e strisce in attività – dopo Frances Tiafoe – ad aver trionfato almeno una volta su tutte e tre le superfici (cemento, terra, erba). Dopo il problema al piede accusato al Roland Garros 2025, che lo aveva costretto a uno stop forzato per grande parte dei mesi successivi di stagione, Paul tornerà in Top 20 ATP (18° con 2065 punti).

Clamorosa chance sprecata da Burruchaga, arrivato a un passo dal primo titolo nel circuito maggiore. Resta memorabile la settimana dell’argentino, figlio del calciatore dell’Albiceleste Jorge Burruchaga, che aveva sconfitto nell’ordine Walton (n.105 ATP), Nakashima (n.33 ATP), Tien (n.22 ATP) e Tirante (n.83 ATP) prima di cedere sul più bello in finale. Il sudamericano, sbarcato in Texas da n.77 del mondo dopo il successo nel Challenger 100 di San Paolo, ritocca il suo best ranking che lo vedrà salire fino alla 62ª posizione della classifica mondiale.