ATP 500 Amburgo 2026, Darderi vola ai quarti: battuto Hanfmann

Luciano Darderi approda ai quarti di finale dell’ATP 500 di Amburgo 2026. Dopo aver superato all’esordio Roman Andres Burruchaga, l’azzurro si è imposto sul beniamino di casa Yannick Hanfmann con lo score di 7-6(7) 7-5 sotto il tetto del Centrale di Amburgo al termine di una partita iniziata con molto ritardo rispetto all’orario previsto a causa della pioggia che ha costretto l’organizzazione allo spostamento di alcuni match. La testa di serie numero 7 del tabellone eguaglia così il risultato dello scorso anno nel torneo quando fu sconfitto ai quarti da Andrey Rublev. Stavolta, per un posto in semifinale, se la vedrà con la terza forza del seeding Alex De Minaur, che al secondo turno ha avuto la meglio su Alejandro Davidovich Fokina.

Parte in salita il primo set di Darderi che cede il servizio nel secondo gioco ma riesce subito a rimettersi in careggiata e a pareggiare i conti sul 2-2. Senza altre particolari occasioni per i giocatori in risposta si arriva al tie-break, dove l’azzurro si impone per 9 punti a 7 dopo aver annullato tre set point. Nel secondo set Darderi si procura due palle break di fila nell’ottavo gioco ma non le sfrutta e, avanti 6-5, deve attendere il dodicesimo game per chiudere la partita in risposta.