Coppa Davis 2026: Zverev trascina la Germania alle Final Eight, Croazia ko

È Alexander Zverev il grande protagonista della qualificazione ottenuta dalla Germania alle Final Eight di Coppa Davis. Il fresco campione dello US Open, infatti, vince due singolari su due sconfiggendo sia Matej Dodig (6-4 7-6(3)), sia Dino Prizmic 6-2 6-4 in 1 ora e 15 minuti. Decisivo anche il doppio in cui Kevin Krawietz e Tim Putz hanno la meglio (7-5 6-2) sugli specialisti Nikola Mektic e Mate Pavic (vincitori di 18 titoli in doppio, tra cui Wimbledon 2021 e l’oro olimpico di Tokyo 2020). L’unico punto dei balcanici è quello di Prizmic contro Daniel Altmaier (6-4 6-3) che rimette momentaneamente in equilibrio il tie. La squadra di Michael Kohlmann vola dunque a Bologna nel tentativo di riportare in Germania un titolo che manca dal 1993.

Le squadre qualificate per le Final Eight

Italia (qualificata in quanto Paese ospitante)

Corea del Sud (3-1 vs India)

Austria (3-1 vs Belgio)

Repubblica Ceca (3-2 vs Stati Uniti)

Canada (3-1 vs Francia)

Gran Bretagna (3-0 vs Ecuador)

Germania (3-1 vs Croazia)

Spagna (3-0 vs Cile)

Il regolamento

Come già accaduto nel round d’apertura disputato a fine gennaio, ci saranno ancora sfide a eliminazione diretta con fattore campo. Format vecchio stile per la due-giorni di partite: cinque incontri da disputare, 4 singolari e 1 doppio, tutti al meglio dei tre set. Le 7 Nazionali che usciranno vincitrici da questo fine settimane raggiungeranno l’Italia in finale, unica squadra ad essere già qualificata per le Final 8 di Bologna in quanto paese ospitante.

Dove vedere la Coppa Davis

I diritti della competizione anche quest’anno appartengono a SuperTennis, che trasmetterà una selezioni di incontri sul proprio canale (64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Tutte le partite integrali saranno invece disponibili sulla piattaforma SuperTennis+ (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT).