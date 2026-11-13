Montepremi doppio Atp Finals Torino 2026 con Bolelli/Vavassori: soldi, prize money

Il montepremi e il prize money del doppio delle Atp Finals di Torino 2026 in programma dal 15 al 22 novembre. Montepremi in linea con le passate edizioni per quanto concerne il doppio, in cui saranno ancora una volta protagonisti Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Questo sarà l’ultimo torneo in coppia sul circuito per i due azzurri, che a fine anno si separeranno dopo tante gioie e soddisfazioni. Ecco la distribuzione completa e dettagliata del montepremi, precisando come ogni somma sia da dividere per due in questo caso.

GUIDA ALLE ATP FINALS: PROGRAMMA, ORARI

LE FINALS SU MEDIASET

MONTEPREMI SINGOLARE ATP FINALS

MONTEPREMI DOPPIO ATP FINALS TORINO 2026

RISERVE – $ 51.700

PREMIO DI PARTECIPAZIONE ROUND ROBIN – $ 134.200

PREMIO VITTORIA PARTITA ROUND ROBIN – $ 96.600 (200 punti)

VITTORIA IN SEMIFINALE – $ 178.500 (400 punti)

VITTORIA DEL TORNEO – $ 356.800 (500 punti)

VITTORIA DEL TORNEO SEBZA SCONFITTE – $ 959.300 (1500 punti)