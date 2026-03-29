Montepremi e Punti

Montepremi Atp Marrakech 2026: soldi, punti ranking e prize money

Redazione
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Matteo Berrettini - Foto Marco Iacobucci:IPA
Matteo Berrettini - Foto Marco Iacobucci:IPA

Il montepremi ed il prize money, con i punti per il ranking, dell’ATP 250 di Marrakech, in programma dal 30 marzo al 5 aprile. Tanti italiani al via in un torneo in cui i nostri portacolori hanno sempre fatto bene in passato. Luciano Darderi e Matteo Berrettini possono puntare al colpo grosso in terra marocchina. Per il vincitore 250 punti valevoli per il ranking maschile.

TUTTE LE ENTRY LIST

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MONTEPREMI ATP 250 MARRAKECH 2026

PRIMO TURNO – $ 6.570 (0 punti)

SECONDO TURNO – $ 10.750 (25 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 18.515 (50 punti)

SEMIFINALE – $ 31.955 (100 punti)

FINALE – $ 54.360 (150 punti)

VINCITORE – $ 93.175 (250 punti)

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