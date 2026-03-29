Montepremi Atp Marrakech 2026: soldi, punti ranking e prize money

Il montepremi ed il prize money, con i punti per il ranking, dell’ATP 250 di Marrakech, in programma dal 30 marzo al 5 aprile. Tanti italiani al via in un torneo in cui i nostri portacolori hanno sempre fatto bene in passato. Luciano Darderi e Matteo Berrettini possono puntare al colpo grosso in terra marocchina. Per il vincitore 250 punti valevoli per il ranking maschile.
QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER
MONTEPREMI ATP 250 MARRAKECH 2026
PRIMO TURNO – $ 6.570 (0 punti)
SECONDO TURNO – $ 10.750 (25 punti)
QUARTI DI FINALE – $ 18.515 (50 punti)
SEMIFINALE – $ 31.955 (100 punti)
FINALE – $ 54.360 (150 punti)
VINCITORE – $ 93.175 (250 punti)