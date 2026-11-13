WTA Finals 2026, Svitolina sorprende Sabalenka, l’ucraina vola in semifinale

Elina Svitolina firma l’impresa alle WTA Finals 2026: l’ucraina supera Aryna Sabalenka con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-1 e conquista la semifinale, eliminando a sorpresa una delle favorite del torneo, fuori nella fase a gironi. Una partita dai due volti, caratterizzata da continui cambi di inerzia, tanti errori da entrambe le parti e un finale che premia la maggiore solidità della tennista ucraina nei momenti decisivi.

L’avvio di Svitolina è di quelli importanti. L’ucraina scende in campo con grande determinazione, proponendo un tennis pulito e ordinato, capace di mettere in difficoltà una Sabalenka inizialmente lontana dai suoi standard abituali. La bielorussa fatica a trovare continuità con i propri colpi, commette diversi errori e concede opportunità all’avversaria. Svitolina ne approfitta, gestisce con intelligenza gli scambi e riesce progressivamente a prendere il controllo del parziale, chiudendolo sul 6-3.

Nel secondo set arriva però la reazione della bielorussa. Sabalenka alza il livello, ritrova maggiore incisività da fondo campo e riesce a spostare l’equilibrio della partita. Svitolina perde qualcosa in termini di precisione, mentre Aryna comincia a comandare maggiormente gli scambi. Anche in questa frazione non mancano gli errori da entrambe le parti, ma è la bielorussa a trovare le soluzioni migliori e a imporsi per 6-3, rimandando ogni verdetto al terzo set.

Nel parziale decisivo, tuttavia, è ancora Svitolina a sorprendere. L’ucraina ritrova aggressività e lucidità, mentre Sabalenka torna a mostrare quelle difficoltà già emerse nelle prime fasi dell’incontro. Nonostante ben otto doppi falli commessi da Svitolina, la tennista di Odessa riesce a mantenere il controllo e a sfruttare le incertezze dell’avversaria. La tennista ucraina domina il terzo parziale con un netto 6-1 finale che certifica un successo straordinario.

La tennista classe 1994 conquista così una prestigiosa semifinale alle WTA Finals 2026, mentre per Sabalenka arriva un’eliminazione a sorpresa già nella fase a gironi. Una delle favorite del torneo saluta la competizione prima del previsto, lasciando spazio all’impresa della tennista ucraina.