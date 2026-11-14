ATP Finals 2026, Bolelli e Vavassori: “Ci lasciamo col sorriso”

Alla vigilia delle Nitto ATP Finals 2026, Andrea Vavassori e Simone Bolelli sono intervenuti in conferenza stampa per presentare il loro ultimo appuntamento stagionale insieme. I due azzurri, qualificati per il terzo anno consecutivo al torneo di fine stagione, hanno parlato delle proprie condizioni, degli obiettivi per le Finals e del percorso condiviso, soffermandosi anche sulla decisione di separarsi al termine della stagione. Non sono mancati i ricordi dei momenti più significativi vissuti in coppia, dalla vittoria agli Internazionali d’Italia alle emozioni dell’ultimo triennio.

Le condizioni e gli obiettivi per le Finals

A prendere per primo la parola è stato Bolelli, che ha fatto il punto sulla preparazione in vista dell’esordio: “Stiamo bene, ci stiamo allenando con continuità e abbiamo provato bene il Centrale. Siamo caldi e aspettiamo lunedì con ansia. Stiamo preparando bene l’esordio, vogliamo fare meglio del 2025. Sono tutte partite difficili, tutte le coppie hanno giocato un grandissimo anno. Saranno tutte battaglie”.

Sulla qualificazione e sull’importanza di disputare il torneo in Italia è intervenuto Vavassori: “Ogni anno l’obiettivo è qualificarsi, poi noi siamo italiani e fa ancora più piacere. Abbiamo due settimane decisive in Italia, prima a casa mia e poi a casa di Simone. Sappiamo già cosa aspettarci, vogliamo fare bene“.

La separazione e il rapporto tra i due

Uno dei temi centrali della conferenza è stato inevitabilmente quello della separazione al termine della stagione. I due azzurri hanno voluto però sottolineare la solidità del rapporto costruito in questi tre anni, senza alimentare ulteriori polemiche.

“Non sentiamo qualcosa di diverso. Abbiamo avuto tre anni bellissimi, sarà bello sentire ancora il calore del pubblico, che secondo me sarà di più. Siamo concentrati sul presente senza pensare troppo avanti, è quello che dovrebbero fare tutti gli atleti. Sono riconoscente verso Simone, abbiamo fatto tre anni di grande livello e, se ce lo avessero chiesto all’inizio, non saremmo stati in grado di pensare a tutti questi risultati. Abbiamo vinto Roma, che è stato incredibile. Ci lasciamo col sorriso e non è un addio, ci vedremo nel Tour e auguro tutto il meglio a Simone”, ha dichiarato Vavassori.

Parole di grande riconoscenza anche da parte di Bolelli: “Andrea mi ha allungato la carriera. Mi ha fatto vivere tornei ed emozioni uniche. La vittoria di Roma la paragono a uno Slam o a una Davis. Come dice lui, ci continueremo a vedere ogni settimana, rimane un grandissimo rispetto e una grande amicizia. Fa parte dello sport e cercheremo di guardare avanti”.

Entrambi hanno poi voluto chiarire la propria posizione rispetto alle modalità della separazione, evitando di entrare nei dettagli: “Non voglio parlare di chi ha comunicato cosa a chi. Non trovo il senso di stare tanto a parlare di questa cosa qua. Giocheremo le Finals a mille e la Davis a mille. La cosa che si deve sapere è che non ci sono motivi personali. Abbiamo comunque dieci anni di differenza, siamo in fasi di carriera diverse. Vogliamo trasmettere anche ai giovani il rispetto e la gratitudine che abbiamo reciproci”.

Le avversarie e le possibilità di vittoria

Guardando al girone e alle altre coppie qualificate, Bolelli ha individuato in Matos e Luz gli avversari che recentemente hanno creato maggiori difficoltà: “Conosciamo tutte le coppie e ci abbiamo giocato. Forse Matos e Luz ci hanno purgato di più ultimamente. Con le altre c’è molto equilibrio, poi sono tutti molto forti. Chiunque esce è una battaglia durissima. L’obiettivo è pensare a lunedì”.

Vavassori ha invece sottolineato la varietà delle caratteristiche delle coppie presenti alle Finals e la fiducia nei propri mezzi: “Ogni coppia ha caratteristiche diverse. Alcuni sono specialisti di altre superfici e possiamo dargli fastidio. Secondo me abbiamo dimostrato che possiamo vincere contro chiunque, l’anno scorso abbiamo perso contro i numeri uno e i futuri campioni. Ci sono tantissimi ricordi di questo percorso”.

Roma, Miami e i ricordi più belli

In chiusura, ai due azzurri è stato chiesto di individuare il momento più bello vissuto insieme. Per Vavassori, il primo pensiero è andato inevitabilmente al trionfo agli Internazionali d’Italia, senza dimenticare altre tappe importanti del loro percorso.

“Secondo me ce ne sono tanti, il primo su tutti è Roma. La vittoria lì per me è stata qualcosa di indescrivibile. Poterla dedicare al team e ai nostri genitori è stato bellissimo. Per diversi giorni ho rivisto i video e mi emozionavo, anche se eravamo già concentrati su Amburgo. Poi penso a Miami, dove è stata difficile per Simone, e anche all’Olimpiade”.

Bolelli ha ricordato soprattutto il significato personale della vittoria romana: “Penso a Roma e alla mia situazione complessa, non è che ti immagini di vincere il torneo. Abbiamo preso fiducia partita dopo partita. Poi la finale con il match tie-break, forse è stata l’emozione più unica vissuta”.

A chiudere è stato nuovamente Vavassori, che ha messo a confronto le emozioni delle vittorie di Miami e Roma: “Miami è stata una partita più facile perché i nostri avversari non hanno reso benissimo. A Roma c’era insicurezza sulla vittoria finale ed è stato punto a punto, per questo è stata più emozionante”.

Per Bolelli e Vavassori, le Finals di Torino rappresentano l’ultimo obiettivo da inseguire insieme, la fine di un capitolo di una collaborazione che ha regalato al tennis italiano risultati e soddisfazioni importanti.