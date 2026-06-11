WTA 500 Berlino 2026: Andreeva si cancella dall’entry list, il motivo

Fresca vincitrice Slam, Mirra Andreeva ha dato forfait dal WTA 500 di Berlino 2026. La classe 2007 russa, inizialmente iscritta al torneo su erba in preparazione per Wimbledon, ha deciso di cancellarsi dall’entry list ma non sembrano esserci preoccupazioni sulle sue condizioni fisiche. “Assieme al mio team ho deciso di prendermi più tempo per riposarmi, recuperare e preparare al meglio la stagione sull’erba. Mi mancherà Berlino, spero di tornare l’anno prossimo” ha dichiarato Andreeva. Dal canto suo, l’organizzazione del torneo si è detta “triste di annunciare il ritiro di Mirra Andreeva”.

Al tempo stesso, l’account Instagram ufficiale del torneo ha scritto: “Siamo molto contenti per il suo grande risultato a Parigi. Purtroppo però questo significa brutte notizie per noi, ti auguriamo il meglio“. L’entry list del WTA 500 di Berlino rimane comunque di altissimo livello: Aryna Sabalenka testa di serie numero 1, Elena Rybakina numero 2. Con loro anche Coco Gauff, Jessica Pegula e Amanda Anisimova.