ATP Finals, Alcaraz si allena con la ginocchiera a Torino e ritrova Ferrero

Alla vigilia delle Nitto ATP Finals 2026, Carlos Alcaraz è arrivato all’Inalpi Arena di Torino per una sessione di allenamento, presentandosi con una ginocchiera di protezione. Un dettaglio che non è passato inosservato in vista dell’esordio dello spagnolo nel torneo.

A catturare l’attenzione è stato anche un incontro speciale. Il murciano ha ritrovato Juan Carlos Ferrero, suo ex allenatore, oggi nuovo tecnico dello statunitense Ben Shelton. I due si sono salutati calorosamente, scambiandosi anche un abbraccio. Un momento che testimonia il rapporto rimasto tra Alcaraz e il suo ex coach dopo gli anni trascorsi insieme.

Il murciano è apparso in condizioni fisiche migliori nel corso dell’allenamento rispetto ai giorni scorsi.

Numerose le persone presenti, con un’atmosfera che restituisce pienamente il clima delle ATP Finals. A Torino si respira aria di grande tennis per l’ultimo appuntamento della stagione.