ATP 250 Almaty 2026: ritiro per Bublik contro Medvedev, il motivo e cosa succede con le scommesse

Ritiro per Alexander Bublik nel corso del match contro Daniil Medvedev valido per la semifinale dell’ATP 250 di Almaty 2026. Sotto 4-1 nel primo set, il kazako ha chiesto l’intervento del fisioterapista per un problema al ginocchio destro. Dopo aver ricevuto il trattamento necessario e coperto il ginocchio con una fasciatura, Bublik ha perso il parziale 6-3, prima di decidere di abbandonare anzitempo la partita e permettere al russo di volare in finale dopo solamente 21 minuti di gioco.

Ritiro Bublik: cosa succede con le scommesse

Nonostante la sfida non sia terminata, gran parte dei siti scommesse rimborsano gli esiti (Bublik perdente, Medvedev vincente), ma il consiglio è di controllare il regolamento del sito di betting sul quale avete piazzato la giocata. Verranno pagate regolarmente le quote relative al primo set, che si è concluso. Le quote che invece saranno rimborsate interessano il set betting. Infine, quelle sugli under e over games verranno pagate se l’esito risulta già certificabile.