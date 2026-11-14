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Tennis Calendario WTA 2027: le date di tutti i tornei e le entry list

Redazione
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Elena Rybakina all'Australian Open 2026
Elena Rybakina - Foto Ella Ling/Shutterstock

Il calendario del tennis femminile WTA 2027 completo e aggiornato settimana per settimana: tutte le date dei tornei in programma con le relative entry list. Un’altra stagione tutta da vivere sul circuito femminile e che prenderà il via come da tradizione con la United Cup. Pochi, davvero pochissimi cambiamenti rispetto all’anno passato. A novembre Manila, la capitale delle Filippine, sostituisce l’evento di Chennai. Poi un paio di cambio date, come quella di Rabat, che eccezionalmente si giocherà nella seconda settimana di Madrid. E i tornei di Iasi e Amburgo che in estate si scambiano le settimane. Le date del Foro Italico per gli Internazionali d’Italia sono 3-16 maggio.

QUI IL CALENDARIO ATP 2027

IL CALENDARIO ATP CHALLENGER 2027

CALENDARIO WTA 2027

GENNAIO

4-10 Gennaio
-United Cup inizia il 02/01 (Hard) | ENTRY LIST
-WTA 250 Auckland (Hard)
-WTA 500 Brisbane (Hard)

11-16 Gennaio
-WTA 500 Adelaide (Hard)
-WTA 250 Hobart (Hard)

17-31 Gennaio
-Australian Open (Hard)

FEBBRAIO

1-7 Febbraio
-WTA 500 Abu Dhabi (Hard)
-WTA 250 Cluj (Indoor Hard)
-WTA 250 Ostrava (Indoor Hard)

8-14 Febbraio
-WTA 1000 Doha (Hard)

15-21 Febbraio
-WTA 1000 Dubai (Hard)

22-28 Febbraio 
-WTA 250 Austin (Hard)
-WTA 500 Merida (Hard)

MARZO

1-13 Marzo
-WTA 1000 Indian Wells (Hard)

15-28 Marzo
-WTA 1000 Miami (Hard)

APRILE

29 Marzo-4 Aprile
-WTA 250 Bogotà (Terra Rossa)
-WTA 500 Charleston (Terra Verde)

5-11 Aprile
-WTA 500 Linz (Terra Rossa Indoor)
-Primo Turno BJK Cup

12-18 Aprile
-WTA 250 Rouen (Terra Rossa Indoor)
-WTA 500 Stoccarda (Terra Rossa Indoor)

19 Aprile-2 Maggio
-WTA 1000 Madrid (Terra Rossa)

26 Aprile-2 Maggio
-WTA 250 Rabat (Terra Rossa)

MAGGIO

3-16 Maggio
-WTA 1000 Roma (Terra Rossa)

17-22 Maggio
-WTA 500 Strasburgo (Terra Rossa)

23 Maggio-6 Giugno
-Roland Garros (Terra Rossa)

GIUGNO

7-13 Giugno
-WTA 250 Hertogenbosch (Erba)
-WTA 500 Queen’s (Erba)

14-20 Giugno
-WTA 500 Berlino (Erba)
-WTA 250 Nottingham (Erba)

20-26 Giugno
-WTA 500 Bad Homburg (Erba) 
-WTA 250 Eastbourne (Erba)

28 Giugno-11 Luglio
-Wimbledon (Erba)

LUGLIO

12-18 Luglio
-WTA 250 Atene (Hard) 
-WTA 250 Amburgo (Terra Rossa)

19-25 Luglio
-WTA 250 Iasi (Terra Rossa) 
-WTA 250 Praga (Hard)

26 Luglio-1 Agosto
-WTA 500 Washington (Hard)
-WTA 250 Memphis (Hard)

AGOSTO

2-9 Agosto
-WTA 1000 Montreal (Hard)

9-22 Agosto
-WTA 1000 Cincinnati (Hard)

23-29 Agosto
-WTA 500 Monterrey (Hard)

SETTEMBRE

30 Agosto-12 Settembre
-Us Open (Hard)

13-19 Settembre
-WTA 500 Guadalajara (Hard)
-WTA 250 Sao Paulo (Hard)

20-26 Settembre
-WTA 250 Seoul (Hard)
-WTA 500 Singapore (Hard)

OTTOBRE

27 Settembre-10 Ottobre
-WTA 1000 Pechino (Hard)

11-17 Ottobre
-WTA 1000 Wuhan (Hard)

18-24 Ottobre
-WTA 500 Ningbo (Hard)
-WTA 250 Osaka (Hard)

25 Ottobre-1 Novembre
-WTA 250 Guangzhou (Hard)
-WTA 500 Tokyo (Hard)

NOVEMBRE

1-7 Novembre
-WTA 250 Hong Kong (Hard)
-WTA 250 Manila (Hard)

8-14 Novembre
-WTA Finals Charlotte (Hard)

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