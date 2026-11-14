Tennis Calendario WTA 2027: le date di tutti i tornei e le entry list

Il calendario del tennis femminile WTA 2027 completo e aggiornato settimana per settimana: tutte le date dei tornei in programma con le relative entry list. Un’altra stagione tutta da vivere sul circuito femminile e che prenderà il via come da tradizione con la United Cup. Pochi, davvero pochissimi cambiamenti rispetto all’anno passato. A novembre Manila, la capitale delle Filippine, sostituisce l’evento di Chennai. Poi un paio di cambio date, come quella di Rabat, che eccezionalmente si giocherà nella seconda settimana di Madrid. E i tornei di Iasi e Amburgo che in estate si scambiano le settimane. Le date del Foro Italico per gli Internazionali d’Italia sono 3-16 maggio.

QUI IL CALENDARIO ATP 2027

IL CALENDARIO ATP CHALLENGER 2027

CALENDARIO WTA 2027

GENNAIO

4-10 Gennaio

-United Cup inizia il 02/01 (Hard) | ENTRY LIST

-WTA 250 Auckland (Hard)

-WTA 500 Brisbane (Hard)

11-16 Gennaio

-WTA 500 Adelaide (Hard)

-WTA 250 Hobart (Hard)

17-31 Gennaio

-Australian Open (Hard)

FEBBRAIO

1-7 Febbraio

-WTA 500 Abu Dhabi (Hard)

-WTA 250 Cluj (Indoor Hard)

-WTA 250 Ostrava (Indoor Hard)

8-14 Febbraio

-WTA 1000 Doha (Hard)

15-21 Febbraio

-WTA 1000 Dubai (Hard)

22-28 Febbraio

-WTA 250 Austin (Hard)

-WTA 500 Merida (Hard)

MARZO

1-13 Marzo

-WTA 1000 Indian Wells (Hard)

15-28 Marzo

-WTA 1000 Miami (Hard)

APRILE

29 Marzo-4 Aprile

-WTA 250 Bogotà (Terra Rossa)

-WTA 500 Charleston (Terra Verde)

5-11 Aprile

-WTA 500 Linz (Terra Rossa Indoor)

-Primo Turno BJK Cup

12-18 Aprile

-WTA 250 Rouen (Terra Rossa Indoor)

-WTA 500 Stoccarda (Terra Rossa Indoor)

19 Aprile-2 Maggio

-WTA 1000 Madrid (Terra Rossa)

26 Aprile-2 Maggio

-WTA 250 Rabat (Terra Rossa)

MAGGIO

3-16 Maggio

-WTA 1000 Roma (Terra Rossa)

17-22 Maggio

-WTA 500 Strasburgo (Terra Rossa)

23 Maggio-6 Giugno

-Roland Garros (Terra Rossa)

GIUGNO

7-13 Giugno

-WTA 250 Hertogenbosch (Erba)

-WTA 500 Queen’s (Erba)

14-20 Giugno

-WTA 500 Berlino (Erba)

-WTA 250 Nottingham (Erba)

20-26 Giugno

-WTA 500 Bad Homburg (Erba)

-WTA 250 Eastbourne (Erba)

28 Giugno-11 Luglio

-Wimbledon (Erba)

LUGLIO

12-18 Luglio

-WTA 250 Atene (Hard)

-WTA 250 Amburgo (Terra Rossa)

19-25 Luglio

-WTA 250 Iasi (Terra Rossa)

-WTA 250 Praga (Hard)

26 Luglio-1 Agosto

-WTA 500 Washington (Hard)

-WTA 250 Memphis (Hard)

AGOSTO

2-9 Agosto

-WTA 1000 Montreal (Hard)

9-22 Agosto

-WTA 1000 Cincinnati (Hard)

23-29 Agosto

-WTA 500 Monterrey (Hard)

SETTEMBRE

30 Agosto-12 Settembre

-Us Open (Hard)

13-19 Settembre

-WTA 500 Guadalajara (Hard)

-WTA 250 Sao Paulo (Hard)

20-26 Settembre

-WTA 250 Seoul (Hard)

-WTA 500 Singapore (Hard)

OTTOBRE

27 Settembre-10 Ottobre

-WTA 1000 Pechino (Hard)

11-17 Ottobre

-WTA 1000 Wuhan (Hard)

18-24 Ottobre

-WTA 500 Ningbo (Hard)

-WTA 250 Osaka (Hard)

25 Ottobre-1 Novembre

-WTA 250 Guangzhou (Hard)

-WTA 500 Tokyo (Hard)

NOVEMBRE

1-7 Novembre

-WTA 250 Hong Kong (Hard)

-WTA 250 Manila (Hard)

8-14 Novembre

-WTA Finals Charlotte (Hard)