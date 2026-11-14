Tennis Calendario WTA 2027: le date di tutti i tornei e le entry list

Il calendario del tennis femminile WTA 2027 completo e aggiornato settimana per settimana: tutte le date dei tornei in programma con le relative entry list. Un’altra stagione tutta da vivere sul circuito femminile e che prenderà il via come da tradizione con la United Cup. Pochi, davvero pochissimi cambiamenti rispetto all’anno passato. A novembre Manila, la capitale delle Filippine, sostituisce l’evento di Chennai. Poi un paio di cambio date, come quella di Rabat, che eccezionalmente si giocherà nella seconda settimana di Madrid. E i tornei di Iasi e Amburgo che in estate si scambiano le settimane. Le date del Foro Italico per gli Internazionali d’Italia sono 3-16 maggio.
IL CALENDARIO ATP CHALLENGER 2027
CALENDARIO WTA 2027
GENNAIO
4-10 Gennaio
-United Cup inizia il 02/01 (Hard) | ENTRY LIST
-WTA 250 Auckland (Hard)
-WTA 500 Brisbane (Hard)
11-16 Gennaio
-WTA 500 Adelaide (Hard)
-WTA 250 Hobart (Hard)
17-31 Gennaio
-Australian Open (Hard)
FEBBRAIO
1-7 Febbraio
-WTA 500 Abu Dhabi (Hard)
-WTA 250 Cluj (Indoor Hard)
-WTA 250 Ostrava (Indoor Hard)
8-14 Febbraio
-WTA 1000 Doha (Hard)
15-21 Febbraio
-WTA 1000 Dubai (Hard)
22-28 Febbraio
-WTA 250 Austin (Hard)
-WTA 500 Merida (Hard)
MARZO
1-13 Marzo
-WTA 1000 Indian Wells (Hard)
15-28 Marzo
-WTA 1000 Miami (Hard)
APRILE
29 Marzo-4 Aprile
-WTA 250 Bogotà (Terra Rossa)
-WTA 500 Charleston (Terra Verde)
5-11 Aprile
-WTA 500 Linz (Terra Rossa Indoor)
-Primo Turno BJK Cup
12-18 Aprile
-WTA 250 Rouen (Terra Rossa Indoor)
-WTA 500 Stoccarda (Terra Rossa Indoor)
19 Aprile-2 Maggio
-WTA 1000 Madrid (Terra Rossa)
26 Aprile-2 Maggio
-WTA 250 Rabat (Terra Rossa)
MAGGIO
3-16 Maggio
-WTA 1000 Roma (Terra Rossa)
17-22 Maggio
-WTA 500 Strasburgo (Terra Rossa)
23 Maggio-6 Giugno
-Roland Garros (Terra Rossa)
GIUGNO
7-13 Giugno
-WTA 250 Hertogenbosch (Erba)
-WTA 500 Queen’s (Erba)
14-20 Giugno
-WTA 500 Berlino (Erba)
-WTA 250 Nottingham (Erba)
20-26 Giugno
-WTA 500 Bad Homburg (Erba)
-WTA 250 Eastbourne (Erba)
28 Giugno-11 Luglio
-Wimbledon (Erba)
LUGLIO
12-18 Luglio
-WTA 250 Atene (Hard)
-WTA 250 Amburgo (Terra Rossa)
19-25 Luglio
-WTA 250 Iasi (Terra Rossa)
-WTA 250 Praga (Hard)
26 Luglio-1 Agosto
-WTA 500 Washington (Hard)
-WTA 250 Memphis (Hard)
AGOSTO
2-9 Agosto
-WTA 1000 Montreal (Hard)
9-22 Agosto
-WTA 1000 Cincinnati (Hard)
23-29 Agosto
-WTA 500 Monterrey (Hard)
SETTEMBRE
30 Agosto-12 Settembre
-Us Open (Hard)
13-19 Settembre
-WTA 500 Guadalajara (Hard)
-WTA 250 Sao Paulo (Hard)
20-26 Settembre
-WTA 250 Seoul (Hard)
-WTA 500 Singapore (Hard)
OTTOBRE
27 Settembre-10 Ottobre
-WTA 1000 Pechino (Hard)
11-17 Ottobre
-WTA 1000 Wuhan (Hard)
18-24 Ottobre
-WTA 500 Ningbo (Hard)
-WTA 250 Osaka (Hard)
25 Ottobre-1 Novembre
-WTA 250 Guangzhou (Hard)
-WTA 500 Tokyo (Hard)
NOVEMBRE
1-7 Novembre
-WTA 250 Hong Kong (Hard)
-WTA 250 Manila (Hard)
8-14 Novembre
-WTA Finals Charlotte (Hard)