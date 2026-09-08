US Open 2026, Zverev supera Darderi e guarda avanti: “Sto andando nella direzione giusta”

Alexander Zverev prosegue la sua corsa agli US Open 2026 grazie al successo su Luciano Darderi con il punteggio di 6-2 6-2 7-6(3). Dopo un avvio di torneo dispendioso caratterizzato da due maratone al quinto set, il numero due del mondo sembra aver ritrovato il ritmo ideale per la seconda settimana dello Slam newyorkese. “Sto andando avanti nella direzione giusta – le sue parole in conferenza stampa -. Luciano ha giocato un terzo set quasi perfetto, e ciononostante sono riuscito a vincerlo, il che è un segnale straordinario per me. Spero di continuare su questa strada. Penso che dopo dieci ore trascorse in campo io abbia semplicemente trovato un po’ meglio il mio ritmo, il che è d’aiuto perché i primi due incontri non sono stati davvero di un ottimo livello, specialmente il secondo turno. Sono felice che ci siano dei miglioramenti“.

Sul prossimo avversario, che sarà Botic Van de Zandschulp, il tedesco ha spiegato: “Penso sia un giocatore impressionante. Credo che questo potrebbe essere il suo torneo preferito al mondo, dato che penso abbia già raggiunto qualche quarto di finale qui in passato. Ovviamente sa come giocare bene su questi campi e non vedo l’ora di affrontare una dura battaglia“.