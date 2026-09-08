Entry List Atp Challenger 2026 – Week 39: Porto, Mouilleron Le Captif, Curitiba, Columbus, Bari, Jingshan

Le entry list e i partecipanti dei sei tornei Atp Challenger della Settimana 39 (28 settembre-04 ottobre 2026). Ancora una settimana ricca di appuntamenti e con diverse opportunità in giro per il globo e su superfici diverse a livello challenger. Anche a cavallo tra settembre e ottobre si continua a giocare in Italia, questa volta a Bari per un Atp 50. L’evento più ricco però è in Portogallo, con un altro torneo europeo che invece si disputerà in Francia. In Cina spazio a Jingshan, mentre oltre l’Atlantico spazio a tornei in Brasile e Usa. Di seguito tutte le entry list dei sei Atp Challenger in programma la trentanovesima settimana della stagione.
TUTTE LE ENTRY LIST COMPLETE DEL 2026
ENTRY LIST CHALLENGER WEEK 38 (21-27 SETTEMBRE)
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 125 PORTO
Bonzi,Benjamin FRA 97
de Jong,Jesper NED 100
Fearnley,Jacob GBR 101
Prizmic,Dino CRO 102
Dzumhur,Damir BIH 104
Virtanen,Otto FIN 109
Samuel,Toby GBR 110
Rocha,Henrique POR 120
Ofner,Sebastian AUT 125
Llamas Ruiz,Pablo ESP 126
Rodionov,Jurij AUT 143
McDonald,Mackenzie USA 146
Martinez,Pedro ESP 148
Rodesch,Chris LUX 151
Gojo,Borna CRO 162
Lajovic,Dusan SRB 167
Maestrelli,Francesco ITA 168
Mmoh,Michael USA 173
Kym,Jerome SUI 178
Kumstat,Jan CZE 186
Guerrieri,Andrea ITA 187
ALTERNATES
1 Jorda Sanchis,David (3) ESP 192
2 Butvilas,Edas (1) LTU 195
3 Djere,Laslo (1) SRB 206
4 Rincon,Daniel (1) ESP 208
5 Echargui,Moez (1) TUN 226
PR 6 Dougaz,Aziz (3) TUN 227
7 Cretu,Cezar (1) ROU 230
8 Ferreira Silva,Frederico (1) POR 239
9 Nardi,Luca (1) ITA 241
10 Grenier,Hugo (1) FRA 243
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 100 JINGSHAN
Mpetshi Perricard,Giovanni FRA 105
O’Connell,Christopher AUS 106
Diallo,Gabriel CAN 114
Mejia,Nicolas COL 115
Sweeny,Dane AUS 123
Basilashvili,Nikoloz GEO 132
Svrcina,Dalibor CZE 134
Sakellaridis,Stefanos GRE 136
Muller,Alexandre FRA 138
Harris,Lloyd RSA 139
Bolt,Alex AUS 164
Tomic,Bernard AUS 179
Cina,Federico ITA 181
Galarneau,Alexis CAN 183
Ilagan,Andre USA 184
Kouame,Moise FRA 200
Pavlovic,Luka FRA 203
Ymer,Elias SWE 204
Crawford,Oliver GBR 225
McCabe,James AUS 246
Kotov,Pavel 250
ALTERNATES
1 Uchida,Kaichi (3) JPN 277
2 Bar Biryukov,Petr (2) 288
3 Dellavedova,Matthew (3) AUS 293
4 Erel,Yanki (2) TUR 305
5 Sun,Fajing (2) CHN 323
6 Santillan,Akira (1) JPN 331
7 Ivashka,Ilya (1) 393
8 Shimizu,Yuta (1) JPN 396
9 Imamura,Masamichi (1) JPN 398
10 Weber,Arthur (1) FRA 405
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 MOUILLERON LE CAPTIF
Budkov Kjaer,Nicolai NOR 149
Lajal,Mark EST 152
Glinka,Daniil EST 156
Onclin,Gauthier BEL 158
Tabur,Clement FRA 159
Harris,Billy GBR 161
Pinnington Jones,Jack GBR 165
Schwaerzler,Joel AUT 171
Bertola,Remy SUI 174
Schoolkate,Tristan AUS 180
Chidekh,Clement FRA 185
Wendelken,Harry GBR 196
Broady,Liam GBR 197
Blanchet,Ugo FRA 199
Balshaw,Felix FRA 252
Dodig,Matej CRO 254
Kasnikowski,Maks POL 258
Mayot,Harold FRA 267
Stricker,Dominic SUI 273
Bernet,Henry SUI JR 4
Schoenhaus,Max GER NG 318
ALTERNATES
1 Henning,Philip (2) RSA 276
2 Added,Dan (1) FRA 281
3 Herbert,Pierre-Hugues (1) FRA 286
4 Martineau,Matteo (4) FRA 292
5 Monday,Johannus (2) GBR 299
6 Tarvet,Oliver (1) GBR 308
7 Goffin,David (1) BEL 317
8 Schoenhaus,Max (1) GER 318
9 Romano,Filippo (1) ITA 319
10 Geerts,Michael (2) BEL 326
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 COLUMBUS
Basavareddy,Nishesh USA 163
Smith,Keegan USA 193
Andrade,Andy ECU 211
Shick,Braden USA 216
Draxl,Liam CAN 218
Smith,Colton USA 222
Blanch,Darwin USA 245
Shelbayh,Abdullah JOR 251
Wolf,J.J. USA 253
Gray,Alastair GBR 287
Kozlov,Stefan USA 297
Marcondes,Igor BRA 310
Milavsky,Daniel USA 322
Zink,Tyler USA 330
Perot,Raphael FRA 338
Rottgering,Mees NED 340
Winter,Edward AUS 344
PR Maloney,Patrick USA 348
Krueger,Mitchell USA 358
Dietrich,Dylan SUI CO 1
Kennedy,Jack USA JR 3
ALTERNATES
1 Mayo,Aidan (1) USA 362
PR 2 Nanda,Govind (1) USA 371
3 Bicknell,Blaise (1) JAM 391
4 Kennedy,Jack (1) USA 394
5 Fenty,Andrew (1) USA 397
6 Svajda,Trevor (1) USA 400
7 Boulais,Justin (3) CAN 403
8 Dietrich,Dylan (1) SUI 413
9 Baris,Ozan (1) USA 427
10 Orlov,Vladyslav (7) UKR 436
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 CURITIBA
Comesana,Francisco ARG 119
Heide,Gustavo BRA 128
Dellien,Hugo BOL 140
Barrios Vera,Tomas CHI 144
Prado Angelo,Juan Carlos BOL 155
PR Meligeni Alves,Felipe BRA 162
Bueno,Gonzalo PER 172
PR Coria,Federico ARG 172
Midon,Lautaro ARG 189
Seyboth Wild,Thiago BRA 198
Olivieri,Genaro Alberto ARG 223
Justo,Guido Ivan ARG 231
Varillas,Juan Pablo PER 234
Barrena,Alex ARG 235
Pucinelli De Almeida,Matheus BRA 260
Soto,Matias CHI 261
Torres,Juan Bautista ARG 262
Roncadelli,Franco URU 271
Reis Da Silva,Joao Lucas BRA 282
Hardt,Nick DOM 284
Tobon,Miguel COL NG 472
ALTERNATES
1 Guillen Meza,Alvaro (1) ECU 285
2 La Serna,Juan Manuel (1) ARG 289
3 Boscardin Dias,Pedro (1) BRA 290
4 Mena,Facundo (1) ARG 306
5 Villanueva,Gonzalo (1) ARG 321
6 Kicker,Nicolas (1) ARG 329
7 Casanova,Hernan (1) ARG 363
PR 8 Olivo,Renzo (1) ARG 363
9 Ribeiro,Eduardo (1) BRA 373
10 Dellien,Murkel (1) BOL 377
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 BARI
Moller,Elmer DEN 170
Sachko,Vitaliy UKR 188
Cadenasso,Gianluca ITA 194
Giustino,Lorenzo ITA 201
Carballes Baena,Roberto ESP 209
Martin Tiffon,Pol ESP 210
Mrva,Maxim CZE 212
Napolitano,Stefano ITA 229
Clarke,Jay GBR 242
Bailly,Gilles Arnaud BEL 244
Krumich,Martin CZE 263
Gadamauri,Buvaysar BEL 265
Moeller,Marvin GER 278
Michalski,Daniel POL 302
Dalla Valle,Enrico ITA 333
Galan,Daniel Elahi COL 335
Blancaneaux,Geoffrey FRA 361
Forti,Francesco ITA 367
Loffhagen,George GBR 371
Sanchez Martinez,Benito GER CO 8
Petkovic,Mika GER NG 432
ALTERNATES
1 Piraino,Gabriele (1) ITA 372
2 Kuzmanov,Dimitar (1) BUL 382
3 Chepelev,Andrey (2) 383
4 Lokoli,Laurent (1) FRA 386
5 Wiskandt,Max (1) GER 387
6 Vasami,Jacopo (1) ITA 388
7 Forejtek,Jonas (3) CZE 389
8 Kravchenko,Georgii (3) UKR 392
9 Johns,Garrett (1) USA 399
10 Martin,Andrej (1) SVK 401