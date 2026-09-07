US Open 2026: programma, orari e ordine di gioco di martedì 8 settembre con Alcaraz

Programma, orari e ordine di gioco di martedì 8 settembre per lo US Open 2026. In campo i quarti di finale maschili e femminili. Sabalenka apre il programma sull’Arthur Ashe contro Noskova, a seguire Tiafoe sfiderà Michelsen. Sessione serale che dopo Pegula vs Navarro si chiuderà con il big match tra Carlos Alcaraz e Ben Shelton.
IL PROGRAMMA DI MARTEDI 8 SETTEMBRE
Arthur Ashe Stadium
Dalle 17:30 Sabalenka (1) – Noskova (6)
non prima delle 19:00: Tiafoe (11) – Michelsen
Sessione serale – dalle 01:00 Pegula (3) – Navarro (26)
a seguire: Shelton (8) – Alcaraz (2)