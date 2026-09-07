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US Open 2026: programma, orari e ordine di gioco di martedì 8 settembre con Alcaraz

By Giacomo Nicotera
1 Min Read
IPA88227579 - Carlos Alcaraz of Spain during his first round match on day 2 of the 2026 US Open Tennis Championships, Grand Slam tennis tournament on August 31, 2026 at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows, Queens, New York, United States

Programma, orari e ordine di gioco di martedì 8 settembre per lo US Open 2026. In campo i quarti di finale maschili e femminili. Sabalenka apre il programma sull’Arthur Ashe contro Noskova, a seguire Tiafoe sfiderà Michelsen. Sessione serale che dopo Pegula vs Navarro si chiuderà con il big match tra Carlos Alcaraz e Ben Shelton.

Contents

IL PROGRAMMA DI MARTEDI 8 SETTEMBRE

Arthur Ashe Stadium

Dalle 17:30 Sabalenka (1) – Noskova (6)

non prima delle 19:00: Tiafoe (11) – Michelsen

Sessione serale – dalle 01:00 Pegula (3) – Navarro (26)

a seguire: Shelton (8) – Alcaraz (2)

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