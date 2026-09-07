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US Open 2026: medical time out per Blockx contro Cerundolo

Tancredi Crepax
By Tancredi Crepax
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Alexander Blockx agli Internazionali d'Italia 2026
Alexander Blockx - Foto Brigitte Grassotti

Preoccupazione per Alexander Blockx durante il match contro Francisco Cerundolo agli ottavi di finale dello US Open 2026. Il belga ha chiesto l’intervento del fisioterapista che ha optato per i tre minuti di medical timeout per massaggiare i muscoli nella zona sotto-scapolare tra la schiena e il fianco destro. Breve interruzione dunque sul punteggio di tre a due e servizio nel primo set proprio per Blockx, dopo un inizio di match dominato dalle risposte.

AGGIORNAMENTO  21:02 – Al termine del primo set, vinto 6-3, Blockx ha richiesto l’intervento del fisioterapista. Non potendo chiamare più di un medical timeout per lo stesso problema fisico, il belga si è limitato a farsi massaggiare e ha assunto un anti-dolorifico.

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