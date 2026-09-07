Gaffe Alcaraz allo US Open: “Pensavo di giocare contro Medvedev o Tiafoe”

Una piccola gaffe, ma decisamente divertente, per Carlos Alcaraz. Dopo la vittoria contro Tommy Paul allo US Open, il murciano si è presentato ai microfoni di ESPN per commentare il successo e parlare del prossimo turno. Al suo fianco c’era Andy Roddick, ex numero uno del mondo e oggi opinionista dell’emittente statunitense.

Proprio Roddick gli ha chiesto cosa si aspettasse dalla prossima sfida, ricordandogli che Alcaraz avrebbe affrontato il vincente del match tra Ben Shelton e Stefanos Tsitsipas. La risposta dello spagnolo ha però sorpreso tutti.

“Davvero? Mio Dio, pensavo di giocare contro Medvedev o Tiafoe”, ha detto Alcaraz, rendendosi conto solo in quel momento di aver fatto confusione con il proprio tabellone.

La situazione ha fatto sorridere Roddick e l’intero studio, con Alcaraz evidentemente sorpreso dalla scoperta. Una scena spontanea che ha mostrato anche il lato più leggero del campione spagnolo, probabilmente concentrato più sul campo che sul possibile percorso verso le fasi finali del torneo.

Dopo aver superato Paul con una prestazione convincente, Alcaraz dovrà affrontare il vincente tra Shelton e Tsitsipas. E, dopo il piccolo “richiamo” di Roddick, questa volta il murciano non dovrebbe avere dubbi sul suo prossimo avversario.