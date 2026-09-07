Bolelli e Vavassori, un primo game da svolta: conquistati gli ottavi a New York

Bolelli e Vavassori superano anche il secondo turno degli US Open e staccano il pass per gli ottavi di finale, imponendosi con il punteggio di 6-3 6-4 su Gille e Verbeek.

Il punto chiave dell’incontro, paradossalmente, è arrivato proprio nel primo game. La coppia belga-olandese è partita meglio, riuscendo a procurarsi immediatamente tre palle break. Bolelli e Vavassori, però, hanno saputo reagire nel momento più delicato, annullandole tutte attraverso scambi lunghi, complessi e ad alta intensità. Un game che avrebbe potuto indirizzare la partita in maniera completamente diversa e che, invece, ha finito per rappresentare una vera e propria svolta.

Da quel momento in poi, c’è stata poca partita. Bolelli e Vavassori hanno progressivamente preso il controllo degli scambi, mostrando il perché della loro classifica superiore e, soprattutto, una maggiore esperienza nella gestione di appuntamenti di questo livello. La coppia ha confermato anche quella maggiore abitudine a vincere partite importanti maturata nel recente passato, riuscendo a gestire con lucidità i momenti decisivi.

Il 6-3 6-4 finale racconta così una partita nella quale Bolelli e Vavassori, dopo aver superato il primo vero ostacolo dell’incontro, hanno saputo fare valere il proprio tennis e la propria esperienza, conquistando meritatamente l’accesso agli ottavi di finale.