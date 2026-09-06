US Open 2026: la corsa di Medvedev si ferma agli ottavi, Tiafoe passa in tre set

Daniil Medvedev, dopo tre vittorie nette, si ferma agli ottavi di finale allo US Open 2026. Il russo si arrende 7-6(1) 6-4 7-6(6) in 2 ore e 56 minuti ad un buon Frances Tiafoe che accede ai quarti di finale dello Slam di casa per la quarta volta in carriera. Lo statunitense ha un ottimo score sul cemento americano, dove è arrivato in semifinale per ben due volte (2022 e 2024) uscendo sconfitto in entrambe le occasioni al quinto set (conto Carlos Alcaraz e Taylor Fritz).

Il tennista di casa va in svantaggio sia nel primo che nel terzo set, ma in entrambe le occasioni è abile a ricucire il distacco con il proprio avversario. Medvedev paga cara una serata complessivamente difficile al servizio: gioca tante seconde (59% di prime in campo) e consente a Tiafoe di aggredirlo spesso. Il russo vince appena il 37% dei punti sulla propria seconda palla di servizio. “Big Foe” continua il suo ottimo momento di forma dopo la finale giocata al Masters 1000 di Cincinnati 2026; sfiderà il connazionale Alex Michelsen per tornare in semifinale a New York.