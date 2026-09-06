Sabalenka avanti allo US Open: “Non è stata una partita facile”

Aryna Sabalenka supera Taylor Townsend agli ottavi di finale e continua la sua corsa allo US Open. La bielorussa ha battuto la padrona di casa in due set con il punteggio di 6-4, 6-3, conquistando l’accesso ai quarti di finale, dove affronterà la ceca Linda Noskova.

Al termine dell’incontro, Sabalenka ha parlato in conferenza stampa delle difficoltà incontrate contro Townsend: “È stata una partita difficile. Una partita molto, molto insidiosa. Sono davvero felice, innanzitutto, di essere riuscita a vincere. E poi di aver chiuso la partita in due set”.

La ventotenne si è soffermata anche sul calendario del circuito e sulla difficoltà di riuscire a godersi pienamente le vittorie: “Il calendario è piuttosto intenso e non c’è molto tempo per godersi davvero le vittorie. Devi imparare a rilassarti e goderti il tutto almeno un paio di giorni, poi lasciarti la vittoria alle spalle e passare alla prossima”.

La bielorussa ha poi analizzato la prestazione della sua avversaria, sottolineando in particolare la qualità della risposta al servizio: “Rispondeva davvero bene. Capiva dove avrei servito e riusciva a bloccare molto bene la palla. Credo che aver giocato il doppio e il doppio misto l’abbia aiutata a reagire alle mie battute pesanti”. Sabalenka ha speso parole di stima per la tennista statunitense che nonostante la sconfitta le ha fatto sudare la vittoria.

La numero tennista ha infine parlato del rapporto tra routine, preparazione e capacità di sperimentare nuove soluzioni: “Penso che sia davvero importante avere intorno le persone giuste e persone di cui ti fidi, che sappiano portare qualcosa di nuovo. Quando ti fidi di loro, non hai paura di provare qualcosa di diverso in campo”. E quando una nuova soluzione non funziona, Sabalenka preferisce non intestardirsi: “Sono piuttosto brava a inserire qualcosa di nuovo nel mio gioco. Quando sento che, ok, oggi non funziona, semplicemente lo metto da parte e mi concentro sulle cose che in quel momento stanno funzionando”.