Sinner, da Monza a Torino: il numero 1 allo Stadium per Juve-Milan

Una domenica tutta di sport per Jannik Sinner. Dopo aver assistito nel pomeriggio al Gran Premio d’Italia di Formula 1 a Monza, con la vittoria di Andrea Kimi Antonelli, il numero 1 del ranking ATP si è spostato a Torino per assistere a Juventus-Milan.

L’altoatesino è presente all’Allianz Stadium per il big match della terza giornata di Serie A. Sinner ha seguito da bordocampo il riscaldamento delle due squadre e, prima dell’inizio della partita, ha avuto anche una breve chiacchierata con Gerry Cardinale, patron del Milan.

Una presenza tutt’altro che casuale quella del tennista italiano, che non ha mai nascosto la propria fede rossonera. Sinner ha quindi scelto di concludere la sua giornata all’insegna dello sport proprio seguendo dal vivo la squadra per cui tifa, dopo aver festeggiato a Monza il successo di Antonelli, autore di una straordinaria rimonta dalla 19ª posizione fino alla vittoria nel Gran Premio di casa.

Dalla Formula 1 al calcio, Sinner si concede una giornata da spettatore dopo il periodo lontano dai campi da tennis. Una domenica particolare per il numero 1 al mondo, che ha scelto due degli appuntamenti sportivi più importanti del weekend italiano.