Sinner a Monza per la Formula 1: “Siamo tutti ferraristi, ora c’è anche Antonelli”

“Secondo me la cosa più bella è far diventare lo sport in generale il più grande possibile. Sappiamo quanto sia potente e importante la fashion ormai in tutte le cose, anche nel tennis sta crescendo tantissimo, e quindi saranno giorni importantissimi per la prossima stagione e non solo”. Così Jannik Sinner, ai microfoni di Sky Sport, a pochi minuti dal via del Gran Premio di Monza, con le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton che scatteranno in terza e quarta posizione. “Poi io, essendo un atleta e conoscendo un pochettino i piloti qua, so che loro hanno tutto il focus su come guidare la macchina in sé, quindi noi diciamo pensiamo un po’ meno sicuramente. Però la Formula 1 sta diventando sempre più grande, lo vediamo non solo in Italia. Con la Ferrari noi siamo tutti ferraristi, ora abbiamo anche Kimi che è italiano e, con tutte queste cose messe insieme, sono molto contento di essere qua. Giornata bellissima, speriamo in una bella gara”, aggiunge l’altoatesino.