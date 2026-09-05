US Open 2026: programma, orari e ordine di gioco di domenica 6 settembre con Alcaraz e Bolelli/Vavassori in campo

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di domenica 6 settembre allo US Open 2026. Tornano in campo la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka e il numero 2 del ranking Carlos Alcaraz, pronti rispettivamente a dare battaglia sul Centrale a due padroni di casa come Taylor Townsend e Tommy Paul. Tra gli italiani, sul Luois Armstrong ci sarà Matteo Arnaldi in coppia con il tedesco Jan-Lennard Struff contro le teste di serie numero 1 Harri Heliovaara e Henry Patten. Sul Grandstand, Simone Bolelli e Andrea Vavassori se la vedranno con la coppia belga-olandese formata da Sander Gille e Sem Verbeek.
Il programma completo
ARTHUR ASHE STADIUM
ore 17.30 – Sabalenka vs Townsend
non prima delle 20.00 – Paul vs Alcaraz
ore 01.00 – Shelton vs Tsitsipas
a seguire – Kalinskaya vs Navarro
LOUIS ARMSTRONG STADIUM
ore 17.00 – Heliovaara/Patten vs Arnaldi/Struff
non prima delle 18.30 – Kostyuk vs Noskova
non prima delle 21.00 – Medvedev vs Tiafoe
a seguire – Pegula vs Cirstea
GRANDSTAND
non prima delle 20.30 – Michelsen vs Etcheverry
a seguire – Bolelli/Vavassori vs Gille/Verbeek